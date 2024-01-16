垃圾徵費｜環保署未向區議會解說　區議員又如何為市民解難？

政府將於4月1日實施垃圾徵費，以污染者自付為原則，住戶需以指定膠袋裝載垃圾後才能棄置於收集處，惟近日社會對執行細節的疑問愈來愈多，特首李家超今日（16日）強調，宣傳工作要不斷做、大量做、持續做，區議員也要協助解說。不過，《香港01》接觸多區區議員，他們指環保署仍未主動聯絡區議會，亦無就垃圾徵費細節講解，反問區議員如何落區解答市民的疑問？



政府表示，推行後會打擊非法棄置垃圾黑點。（資料圖片）

距政策實施不足3個月 環保署仍無提供足夠資訊

有區議員表示，隨垃圾徵費實施日期愈來愈近，不少法團、物業管理公司、市民開始詢問相關執行細節，雖則垃圾徵費已勢在必行，惟宣傳教育工作仍不到位，距政策實施時間迫近，如今只能單靠向各持份者解釋清楚，避免讓其誤墮法網。

消息指，環保署稍後會提供網上教學影片，設網上會議讓法團及物業管理公司參與，及到18區區議會講解，望透過該等渠道，讓持份者充分了解垃圾徵費細節。

不過，問題在於垃圾徵費細節頻頻令人產生誤解，政府雖指協助解說政策是區議員職責之一，但事實上是區議員也難以逐一解答市民提出的「情景題」，有區議員指環保署無主動聯絡，至今仍無提供講座。

灣仔區議會召開大會。（黃寶瑩攝/資料圖片）

環保署曾到灣仔區議會解說 下月到葵青區

民建聯灣仔區直選議員穆家駿表示，灣仔區議會首次會議當日，環保署代表有到場進行約45分鐘解說，當中包括問答環節。不過，他稱當日議員提出的不少問題及情景，署方代表均未能解答。翌日民建聯與法團、物業管理公司再晤署方及聽取講座，穆表示如今相對能夠掌握措施細節。

不過，仍有多區區議會尚未有環保署人員出席解說。民建聯葵青區直選議員、區議會食物環境衞生委員會主席郭芙蓉指，環保署安排於2月14日到會議上進行解說，稱議員都有很多疑問，望署方積極解說，切勿被會議時間所限。

她又稱，民建聯本週末亦邀請環境及生態局代表解說垃圾徵費，該黨的立法會議員陳恒鑌亦會與民建聯葵青區議員約見環保署，進一步了解政策細節。

謝展寰答應出席下周一立法會環境事務委員會

另外，新當選立法會環境事務委員會主席的民建聯議員劉國勳稱，擔心垃圾徵費在舊樓、鄉郊實行時出現混亂。他今日去信邀請環境及生態局局長謝展寰，出席下周一（22日）舉行的環境事務委員會會議，就垃圾徵費相關工作與議員交流，謝已答應出席會議。