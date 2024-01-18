垃圾徵費．指定垃圾袋｜藥房向政府取貨折扣低於超市　商會轟不公

垃圾徵費4月1日實施，環保署早前公布3,000個指定垃圾袋及標籤零售點，其中50間藥房詳情尚待公布。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，政府早前商會討論合作，並與部份藥房簽署意向書，惟雙方就折扣事宜有分歧，政府只提供3%折扣，較超市及便利店少，對藥房不公平，若加上1.5%的電子支付手續費後，藥房將難以經營。他稱政府現停止與商會商討，轉為逐間向已簽意向書藥房商量，但暫未簽署合約，最終安排仍不得而知。



環保署早前公布3,000個指定垃圾袋及標籤零售點零售點名單，當中涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台實體店，當中Circle K將最早開售，市民可於1月26日起到各分店購買。

3,000個零售點中包括50間藥房，但署方稱詳情稍後更新，又指數百間藥房授權申請仍在處理中，會盡快完成審批程序。

港九藥房總商會副理事長張德榮今早（18日）在電台節目表示，政府早前接觸商會，並透過商會與部份屬下會員藥房簽署意向書，但後來因折扣有分歧而停止再接觸，轉為透過物流商向個別早前已簽意向書藥房查詢。

環保署早前公布3,000個指定垃圾袋及標籤零售點，其中50間藥房詳情尚待公布。（黃煦緻攝）

他表示，政府向藥房提出3%折扣，惟若市民用八達通等電子支付平台，藥房需另外支付1.5%手續費，變相利潤要與電子支付平台一人一半，加上要地方放署指定袋等，會變得經營困難。

藥房商會不排除有藥房退出銷售網

張德榮更稱，曾向政府查詢其他零售點的折扣率，當局以商業機密為由拒絕透露，但卻指折扣較藥房為高，「我覺得不合理，都唔一視同仁。」他指政府眼見商會態度強硬，故未再找商會合作，也不排除個別藥房見折扣太少又要向電子支付平台支付手續費，而選擇退出銷售，但指歡迎當局續與商會討論。

清潔工不了解操作 憂須承擔法律責任

另外，清潔工人職工會組織幹事梁芷茵在同一電台節目表示，不少工友擔心有亂扔垃圾情況出現，大部份工友都政策不太了解，操作上也不清晰，也有工友反映對有機會承擔法律責任感擔憂。梁芷茵又說，以往農曆新年前較多人棄署家具，預料今年因臨近垃圾徵費，情況會更加多，「啲人扔嘢疏爽咗。」