垃圾徵費疑問多　環保署長稱視乎意識：若不想弄清楚幾時都不清楚

垃圾徵費4月1日實施，坊間存有不少疑慮，環保署署長徐浩光接受傳媒訪問時表示，將透過短片加強宣傳，但強調市民要樹立守法意識「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚。」他又指，物管公司為居民放置大型指定垃圾袋雖不違法，但行為等同替違法者「執手尾」。



環保署署長徐浩光接受傳媒訪問時表示，將透過短片加強宣傳。（資料圖片/黃金棋攝）

徐浩光接受《文匯報》訪問指出，一直「摸着石頭過河」，不會低估法案真正執行時的難度，在半年適應期結束前，政府會檢視整體實施情況，有需要會再延長。

清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚。 環保署署長徐浩光《文匯報》訪問

他又指，政府會就一些典型場景拍攝宣傳短片，透過不同媒體加強宣傳，強調市民要樹立守法意識，「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。

物管放大型指定袋 等同替違法者「執手尾」

就物管公司為居民「執手尾」，徐浩光指出做法並不違法，但並不代表就此解除了居民使用指定膠袋的責任，「如果有人在街上亂丟垃圾，清潔工人也會清掃，但亂丟垃圾違法這一點不會改變。清潔工人是在為違法者『執手尾』。」

他又指，公屋廚餘桶覆蓋率已超過35%，今年會擴至所有公屋，而超過1,000戶的私人屋苑也可申請設立已預備的1,500個廚餘桶；「綠在區區」回收站今年農曆新年前後會延長服務，年廿八會延長服務3小時，年初二至初四則每日提供6小時服務。