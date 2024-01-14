急症室收費｜林正財指加價為改變求醫習慣　市民晚間可找家庭醫生

政府正研究急症室按求診者危急程度，採取不同收費，引起社會關注。行政會議成員林正財今日（14日）接受電視台節目訪問時稱，政府檢討急症室收費，是要改變市民求醫習慣，政府會資助市民到私家醫生求診，確保加價後基層仍然是求醫有門，強調加價不是為了增加少許收入。他又指市民在晚間可以先聯絡家庭醫生，當解決了焦慮問題，其實可以翌日才去求醫。



行政會議成員林正財稱，政府已有藍圖如資助市民看私家醫生等，確保加價後，基層仍然是求醫有門。（資料圖片／林若勤攝）

林正財：政府已有藍圖資助基層就醫

本身是醫生的行政會議成員林正財接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時稱，政府檢討急症室收費，是要改變市民求醫習慣，認為政府已有藍圖，包括資助市民看私家醫生等，確保加價後，基層仍然是求醫有門。

被問到在本港經濟較差時加價，是否非合適時機，他稱難以避免，「談及收費，永遠不會有合適時間，我再強調，我們檢討急症室收費，不是為了增加少許收入，其實最重要是我們建構基層醫療，我們怎樣理順市民求醫習慣。」他表示，隨着多年無調整收費，急症室和私家醫生收費差距愈來愈大，確實有部分市民是因為經濟誘因緣故，到急症室求醫。

公院普通科門診定位非中產

半夜求醫，私家醫生的選擇極有限，被問及當局應否同時提供配套，林正財則稱，現時推行的糖尿病等慢性病共同治理計劃，已經是配套的雛形。他指：「如果你有一位家庭醫生，甚至你有他電話，你晚間有些甚麼事，都可發短訊給他，問他意見，其實大部分情況都解決了他焦慮問題，原來我明天看醫生就可以了。」

對基層而言，私家醫生收費相對貴，若連急症室都加價，會否導致延遲就醫，林正財表示：「我們怎樣運用公帑，資助部分市民看私家醫生。另一個方法就是，我們要幫醫管局普通科門診定位要清晰，他是服侍和幫助一些基層市民，經濟有需要市民，而不是中產也到普通科門診。」他相信這樣會確保求醫有門。