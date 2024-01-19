8警涉襲露宿者｜警長強調拘捕合法　質疑泛民議員背後推波助瀾

8名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當，和誣衊露宿者藏毒等，被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10罪，案件今(19日)在區域法院續審。庭上播放警長被告林華嘉的警誡供詞，他在會面中多次強調警方的拘捕過程「合情、合理、合法」；又指被捕人士於2月4日被捕，卻在有泛民議員開記者招待會後才作出投訴，並說：「覺得係咩呢？就係啲泛民議員係背後推波助瀾又好、慫恿俾假證供又好？」林又明言知現場有閉路電視，又稱他們在「日光之下」，見得人的情況下行事。



第五被告林華嘉在警誡下稱，懷疑泛民議員背後推波助瀾。(劉安琪攝)

指被捕者是毒販非露宿者

第五被告林華嘉在警誡會面中澄清，他並無干犯指控的罪行，其隊員亦無犯案。林解釋他們當時因應市民及康民署職員投訴，到通州街公園調查。2022年2月4日行動當天，他拘捕了3名男子。林強調，拘捕過程「合情、合理、合法」，他們並無「砌生豬肉」或毆打他人，又指被捕者是「毒販」而非露宿者，更指他們是「心甘命抵俾人拉」。

認為泛民議員在背後推波助瀾

林續指，該3名男子在被捕後均未作出任何投訴，直到有泛民議員於2月28日召開記者會之後，突然有投訴出現。林因而質疑：「覺得係咩呢？就係啲泛民議員係背後推波助瀾又好、慫恿俾假證供又好？」。

強調在見得人的情況下行事

林再強調，「阿十」當日見證了警方搜查和拘捕的全過程，之後面見值日官，並在越南翻譯協助下錄取口供，期間一直未作出任何投訴，直到相關記者會。林因而質疑：「呢件事有政黨背景係後面推波助攔，去干預呢單案件既司法公正。」林最後指，警員清楚涉案通州街公園設有鏡頭，他們是在「日光之下」、「見得人」的情況下行事，重申事件不存在任何公職人員行為失當。

六男二女被告及各人的指控。(詳看下圖)

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8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，首、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，首被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

案件編號：DCCC123/2021