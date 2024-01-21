文物探知館展出國家一級文物「番禺神樓」　展期至6月初免費入場

由國家文物局、澳門社會文化司和本港發展局合辦的「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」現於香港文物探知館展出，展期至今年6月2日，市民可免費入場。



古蹟辦事處總文物主任蕭麗娟表示，展內的國家一級文物「番禺神樓」是廣東地區現存規模最大的木雕工藝品，亦猶如「組裝合成」的先導者。蕭麗娟講解展覽構思及「番禺神樓」的精妙設計且與組裝合成（MiC）建築概念相近之處，當中「番禺神樓」為展內最為突出的展品，同時展內亦精選170項來自三地的展品。



古蹟辦事處總文物主任蕭麗娟表示，展內的國家一級文物「番禺神樓」是廣東地區現存規模最大的木雕工藝品，亦猶如「組裝合成」的先導者。（發展局網站圖片）

展覽深入探討嶺南傳統建築的源流和蘊含的深厚文化及藝術底蘊，時空跨度廣闊，從秦漢時期中原磚瓦傳入嶺南，以至明清兩代嶺南傳統建築特色的「三雕（石雕、磚雕、木雕）、二塑（陶塑、灰塑）、一畫（壁畫）」的形成。在同一屋簷下，這些傳統建築既訴說粵港澳三地的歷史，也見證嶺南與中原地區一脈相承的文化傳統。

粵港澳三地籌劃四年 未有因疫情停頓

蕭麗娟表示，是次「同一屋簷下：嶺南傳統建築源流與藝術」展覽由構思至完成歷時4年，期間粵港澳三地團隊雖因疫情而未能進行實地考察和文物研究，但其研究工作並無因而停頓，三地文博機構更於復常後隨即全速開展策展工作。她指，這是香港與廣東、澳門於2022年底簽訂《關於深化粵港澳大灣區考古及文物建築交流與合作意向書》，加強三地在考古和文物建築方面的研究、保護、教育、推廣和社會參與後，首個由粵港澳三地館長攜手共同策劃的文物展覽。

國家一級文物「番禺神樓」 如「組裝合成」先導者

蕭麗娟提到，展覽中以「番禺神樓」最為突出，神樓由番禺崗尾社石樓鄉陳氏族人於宣統元年（1909年）出資製造，有百多年歷史，亦是國家一級文物，曾用於崗尾社十八鄉一年一度於洪聖神誕舉行的「洪聖王出會」活動，是廣東地區現存規模最大和最精美的木雕工藝品。

「番禺神樓」是中國傳統榫卯結構的木構建築，其營造概念與現代的「組裝合成」建築法概念相近。「組裝合成」建築法利用廠房生產獨立組裝合成組件（已完成飾面、裝置及配件的組裝工序），運送至工地裝嵌成為建築物。這種高效建築的特點是「場外預制」、「多工合成及模組最大化」及「隨插即用」，因而可達致減少工地人手及加快建造等目的。「組裝合成」組件亦可在不同地方重複使用，有助提升樓宇在可持續建築方面的表現。

她又指，「番禺神樓」猶如「組裝合成」的先導者，五米高的神樓分拆成166個木構件，每個構件均以設計精妙的榫卯連接，以簡單工序便可組裝整座神樓，令神樓可以在出會活動前後搭建及拆卸。工匠營造神樓時，已為神樓構件預製八個樟木箱儲存，並以數字或文字識別木箱儲存的構件，例如「撥呼雲月」、「企陽花」、「拱頂鰲魚」、「橫眉」、「龍柱」、「人物柱」等。由此可見，神樓構件和儲存木箱的設計已考慮到神樓在使用後，需要拆卸、裝箱、儲存、再組裝使用。

這種「先裝後嵌」（即在場外預先製造構件，並以簡單的工序現場組裝）及組件可重複使用的營造概念，與「組裝合成」建築法可說是無獨有偶。

不過，由於「番禺神樓」體積龐大，文物探知館的展廳無法容納，故古物古蹟辦事處團隊於香港文物探知館庭園蓋建臨時展場，讓市民有機會一睹這項國寶級文物。

展覽精選三地170項展品 大部分首次於香港展出

除「番禺神樓」外，展覽精選了170項來自三地的展品。廣州和澳門借出的珍貴文物，絕大部分首次在香港展出，包括目前全國發現年代最早、屬南越國（公元前203–前111年）時期的青釉板瓦和筒瓦，以及精緻細膩的澳門博物館套色玻璃窗和竹編建築裝飾組件。展期由即日起至今年6月2日，市民可免費入場，展覽詳情可參考古物古蹟辦事處網站 。