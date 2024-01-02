梅艷芳紀念展重溫天后風采　大展以外另有一系列特備節目小型展覽

【梅艷芳/ Anita Mui/ 梅姐/ 展覽】「香港女兒」梅艷芳穿上一襲白婚紗，在舞台上悠悠唱出《夕陽之歌》嫁給舞台的經典畫面，相信烙印在不少香港人心中。適逢梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳展品如唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物等。



「絕代芳華・梅艷芳」宣傳圖

梅艷芳（1963年至2003年）自1982年參加新秀歌唱比賽出道，憑着獨特嗓音和紮實唱功深入民心，並以破格曲風和百變形象叱吒香港樂壇，引領粵語流行曲再創高峰，同時也開創了新演唱會文化。銀幕上的梅艷芳同樣魅力非凡，曾塑造一個又一個經典角色，其中《胭脂扣》（1988）更令她贏得香港電影金像獎、金馬獎及亞太影展「最佳女主角」殊榮。這位引領時代潮流「百變天后」創造了無數傳奇，更留下許多膾炙人口經典作品，至今仍具有跨世代影響力。

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館舉行全新展覽「絕代芳華．梅艷芳」。（黃寶瑩攝）

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這次其生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基慷慨捐出20組展品，包括早年捐贈的八套梅艷芳在不同時期穿着舞台服飾，包括《百變梅艷芳再展光華演唱會》中《妖女》經典造型、1998年金針獎獲獎時穿著服飾、以及《烈焰紅唇》及《蔓珠莎華》等舞台服裝，大家可以近距離觀賞。他近年亦向博物館捐出了梅艷芳在《第十二屆東京音樂節》贏得的TBS獎獎座和親筆簽名黑膠唱片，均在這次展品之中。

此外，展覽將展出其一系列電影海報及電影《胭脂扣》黑白素描手稿，同時會播放這位百變天后在音樂及電影不同形象，以及80、90年代電台訪問，讓觀眾了解這位巨星出道以來的心路歷程和成就。館方另設一系列特備節目，譬如是劉培基主講《梅艷芳：眾裡尋芳千百度》以及資深唱片收藏家黃國恩主講《歌之女 : 梅憶廿載音樂之旅》等講座，讓歌迷從不同角度回顧巨星傳奇一生。

除了文化博物館大展，現時更有兩個小型梅艷芳紀念展覽正在進行中。在尖沙咀文化中心舉行之「梅艷芳：百變時代與香港文化」，就展出了兩位著名插畫師Man僧及塵阿力的作品，以畫作懷緬天后；而「梅艷芳：八、九十年戀物誌」則展出梅艷芳卡式帶、電視書、音樂雜誌及演唱會門票等已經在市面上消失的物品，藉著粉絲珍貴「文物」，紀念梅姐逝世廿周年。

【活動詳情】

名稱：絕代芳華・梅艷芳

地點：即日至2024年9月2日

日期：香港文化博物館一樓 聚賢廳



名稱：梅艷芳：百變時代與香港文化

地點：尖沙咀文化中心地下大堂

日期：即日至1月7日



名稱：梅艷芳：八、九十年代戀物誌

地點：銅鑼灣誠品書店 9F FORUM

日期：即日至1月31日

