8警案｜官裁定CCTV影片表面真確可呈堂　所有被告表證成立

8名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當，和誣衊露宿者藏毒等，被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10罪。案件今(23日)在區域法院續審，有被告就涉案CCTV片段的呈堂性提出爭議。法官聽罷控辯雙方陳詞，裁定該些片段與案有關且表面上真確，可呈堂為證據。控方案情至此完結，辯方無中段陳詞，法官裁定所有被告表面證供成立。案件押後至下星期一（29日）續。



8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

六男二女被告及各人的指控。(詳看下圖)

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控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，首、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，首被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

控方指片段真確亦與證人口供脗合

代表被告林華嘉的大律師就涉案CCTV片段的呈堂性提出爭議，控方首先作陳詞，並指出該些片段能顯示10項控罪涉及兩次事件的情形，故必然與案有關。而擷取案片段的時任康文署職員何俊傑，亦能指出片段出處，亦能交代他把影片交給警方前的處理等；而事主阮文山亦有出庭講述經過，與CCTV 片段脗合。因此認為該些片段真確可呈堂。

辯方質疑擷片人員無電腦相關資歷

辯方卻指，時任康文署職員何俊傑早前出庭作供，雖聲稱掌管電腦並應警方要求擷取案發片段，事實上並無任何電腦相關經驗或資格；至於阮文山亦未在庭上看畢所有CCTV片段。因而認為控方未能達至向法庭呈遞有關影片的標準。

法官即問辯方立場有否指看到該些片段有任何不流暢、或被干擾的地方，辯方認為證明責任在於控方。法官休庭考慮後，裁定片段與案有關且表面上真確可呈堂。

案件編號：DCCC123/2021