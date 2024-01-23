婦人涉迷暈女兒再鎅其頸　稱有聲指要賣其女去妓院　企圖謀殺罪成

有精神問題的中年婦女於2021年，疑因聽到一把聲音聲稱會綁架和賣其女兒到妓院，故將「加料」奶茶給丈夫和女兒喝，趁兩人入睡後用刀鎅傷女兒後逃走。中年婦女早前否認企圖謀殺等多罪受審，她曾在錄影會面透露因擔心未能保護女兒而傷害對方。陪審團今（23日）於高等法院退庭商議裁定兩罪均罪成。



法官基於減責精神失常（diminished responsibility）的原則，將考慮判處被告醫院令。案件押後至下周四（1日）判刑，以待索取被告的兩份精神科報告。



被告楊芳茱（48歲），被控施用使人神志不清或軟弱無力的藥物和企圖謀殺兩罪，指她於2021年4月13日，在麗港城某室，非法導致其女兒及丈夫服用使人神志不清或軟弱無力的藥物；企圖謀殺當時19歲的女兒。

被告楊芳茱用奶茶迷暈女兒再刀鎅其頸，高等法院經審訊被裁企圖謀殺等兩罪成。（資料圖片）

女兒右頸傷口深至肌肉層

控方指，警方於2021年4月14日接報到案發單位，發現被告的女兒頭部和頸部均有新近的傷口，被告的丈夫則說話含糊不清。兩人其後送院治理，尿液中均驗出安眠藥。此外，丈夫的手肘有受傷，女兒則雙手、前臂等均有受傷，其中右頸的傷口更深至穿過肌肉層。翌日，警方在被告妹妹的家中將她拘捕，並在她身上發現另一把刀。

在奶茶放入30粒安眠藥

被告其後在錄影會面指出，她當日在家附近的一間茶飲店買了兩杯奶茶，並在其中一杯奶茶中加了30粒安眠藥，分別給女兒和丈夫飲用。之後，被告扶昏昏欲睡的丈夫到房間睡覺，並等待需要上網課的女兒睡著，解釋因為她認為「（女兒）訓著左唔會咁痛苦。」

在女兒左手鎅3刀

及至下午6時半，被告取出水果刀，在睡著的女兒的左手上鎅了三刀。被告稱，女兒在被鎅第一刀時已驚醒，並和她說了一些話，惟她未能記起說話內容。被告其後將兇刀放在窗台上後便離開家中，不久後被警方拘捕。至於警方當時在她身上檢獲的另一把刀，被告稱是用以自殺。

被告稱聽到聲音有人要賣其女去妓院

警員最後提問被告傷害女兒的原因，被告指是為了保護女兒的安全，稱：「驚有事發生會保護唔到佢。」被告自言聽到一些聲音和畫面，有人稱要綁架和賣女兒到妓院。她認為該些說法是真實的，更曾向丈夫提出要移民。

案件編號：HCCC79/2022