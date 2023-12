2023藝文回顧｜坂本龍一米蘭昆德拉巨星殞落　文化博物館面臨閉館

【大事回顧2023】在2023年,疫情暫告一段落,但世界各地戰火仍未歇息,不少藝術文化活動逐漸回暖,同時多位巨星殞落。來到2023年最後一天,不妨齊來回顧今年各大藝文熱話。



Jeff Koons氣球狗事件

年初最多人討論的藝術大事,莫過於當代知名藝術家傑夫.昆斯(Jeff Koons)作品《氣球狗》(Balloon Dog)被毀事件。2月16日,該作品在美國邁阿密Bel-Air Fine畫廊展出時,被一名女收藏家意外打破。當晚只限獲邀的貴賓出席,入場的每一位都是私人收藏家,女事主懷疑用手指戳了《氣球狗》底座,導致氣球狗重心失衡掉在地上並摔成碎片。作品價值42,000美元(約33萬港幣),主辦方表示則表示事前已預先購買保險,事主無需賠償。這並非傑夫.昆斯作品首次被毀,不少人討論藝術家或主辦方是否應負部分責任。

楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角獎

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首次提名奧斯卡「最佳女主角」,便以大熱之姿封后,成為首位華裔影后。(奧斯卡直播截圖)

而年初另一討論度最高文化界大事,則是61歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得第95屆奧斯卡金像獎「最佳女主角」,成為首位亞裔影后,創造歷史。她在致詞中感謝母親,並特別提及香港,因為香港是她演藝事業起步的地方。以亞裔家庭作為故事核心的《奇異女俠玩救宇宙》在今屆奧斯卡共獲11項提名,最終奪得7個獎項,成績驕人。

暑假檔《芭比》、《奧本海默》大戰

說到電影,今年暑假檔電影可以說是被《芭比》(Barbie)和《奧本海默》(Oppenheimer)稱霸。前者是講述玩偶Barbi的奇幻歌舞喜劇,後者則是有關物理學家奧本海默在第二次世界大戰的「曼哈頓計劃」,兩齣電影風格迴異卻同時在7月上映,引起全球影迷熱議。這也讓兩部電影合併而成之「芭本海默」(Barbenheimer)成為今年最紅網絡迷因之一,不少人將兩者製圖融合到一起,也有人討論能否何謂正確觀影順序。

《Barbie》官方「認證」芭本海默的Meme圖,結果惹來日本網民的不滿,甚至連日本華納都發聲抗議。(網上圖片)

「芭本海默」梗爆紅,製片公司華納兄弟也加入話題,卻不慎引起網民不滿。7月21日,在社交平台發布一張芭比坐在奧本海默肩上,背景是一片火海的圖片,並留言寫道:「這會是個令人難忘的夏天。」事件引起日本網民憤怒,認為片方蔑視原子彈爆炸歷史,並呼籲群眾罷看《芭比》(《奧本海默》未有在日本上映)。

第三位中國雨果獎得主出爐

繼《三體》劉慈欣以及《北京折疊》郝景芳後,深圳作家海漄10月憑小說《時空畫師》奪得2023年第81屆雨果獎(Hugo Award)最佳短中篇小說獎,為第三位獲得雨果獎榮譽的中國作家。雨果獎是國際最知名科幻文學界獎項之一,被稱為該類別其中一個最高的榮譽。在海漄之前,劉慈欣曾憑《三體》獲得2015年最佳長篇小說獎,至於《北京折疊》郝景芳則是2016年最佳短篇小說奬得獎者。在獲獎後,海漄獲得不少關注,不僅因為他奪得科幻小說界最高榮譽,亦是因為他現實中「打工仔」雙重身份。

荷里活罷工

荷里活罷工:SAG-AFTRA members walk the picket line during their ongoing strike outside Paramount Pictures Studios, in Los Angeles, California, U.S. November 3, 2023. (REUTERS)

隨著人工智能崛起,編劇工作機會以及報酬被壓縮,演員則面臨肖像權不保,讓製片利用AI取替真人演員之危機。5月2日,美國編劇工會(Writers Guild of America)正式開始罷工,就人工智能運用、薪酬以及工作機會等各方面向資方協商。會員包括梅麗史翠普(Meryl Streep)、珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)等16萬演藝人員之美國演員工會(SAG-AFTRA)則決定在7月13日發起罷工,是荷里活63年來兩大公會同時罷工,讓業界大規模停擺。響應工會呼籲,不少演員亦因此缺席今年上映電影之宣傳活動。

荷里活罷工:圖為2023年7月14日,美國演員工會成員在加州洛杉磯街頭示威。(Reuters)

經過148日協商,美國編劇工會在9月27日正式與製作片商達成協議,結束罷工;而美國演員工會則於11月9日與美國電影和電視製片人聯盟達成臨時協議,簽訂為期3年新合約,結束118日罷工,荷里活大規模罷工暫告一段落。

文化博物館面臨閉館

香港文化博物館(資料圖片)

文化體育及旅遊局12月向立法會提交文件,計劃在尖沙嘴科學館地址上開設新博物館介紹國家發展與成就,科學館則遷址現時沙田香港文化博物館位置。至於文化博物館現有藏品,將會於其他博物館整合和重置。消息一出即引起大量討論,不少人表示對此感到惋惜。

多位巨星隕落

這一年,多位文化界巨星離開人世,我們不斷面對告別。曾創作《上海灘》、《萬水千山總是情》以及《獅子山下》等之「香港樂團教父」顧嘉輝1月3日在加拿大離世,終年92歲;著有《銀河鐵道999》、《宇宙戰艦大和號》等經典作的日本國寶級科幻漫畫家松本零士,於2月13日因急性心臟衰竭逝世,享年85歲;憑著《末代皇帝》配樂獲得奧斯卡和格林美大獎的日本傳奇音樂大師「教授」坂本龍一3月28日於東京逝世,享年71歲;一代文學巨擘捷克裔作家米蘭·昆德拉(Milan Kundera)7月11日於巴黎因病逝世,享年94歲;而韓國藝術泰斗「單色畫之父」朴栖甫則於10月14日逝世,享年92歲高齡。