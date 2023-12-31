2023藝文回顧｜坂本龍一米蘭昆德拉巨星殞落　文化博物館面臨閉館

【大事回顧2023】在2023年，疫情暫告一段落，但世界各地戰火仍未歇息，不少藝術文化活動逐漸回暖，同時多位巨星殞落。來到2023年最後一天，不妨齊來回顧今年各大藝文熱話。



Jeff Koons氣球狗事件

年初最多人討論的藝術大事，莫過於當代知名藝術家傑夫．昆斯（Jeff Koons）作品《氣球狗》（Balloon Dog）被毀事件。2月16日，該作品在美國邁阿密Bel-Air Fine畫廊展出時，被一名女收藏家意外打破。當晚只限獲邀的貴賓出席，入場的每一位都是私人收藏家，女事主懷疑用手指戳了《氣球狗》底座，導致氣球狗重心失衡掉在地上並摔成碎片。作品價值42,000美元（約33萬港幣），主辦方表示則表示事前已預先購買保險，事主無需賠償。這並非傑夫．昆斯作品首次被毀，不少人討論藝術家或主辦方是否應負部分責任。

楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角獎

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首次提名奧斯卡「最佳女主角」，便以大熱之姿封后，成為首位華裔影后。（奧斯卡直播截圖）

而年初另一討論度最高文化界大事，則是61歲楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奪得第95屆奧斯卡金像獎「最佳女主角」，成為首位亞裔影后，創造歷史。她在致詞中感謝母親，並特別提及香港，因為香港是她演藝事業起步的地方。以亞裔家庭作為故事核心的《奇異女俠玩救宇宙》在今屆奧斯卡共獲11項提名，最終奪得7個獎項，成績驕人。

暑假檔《芭比》、《奧本海默》大戰

說到電影，今年暑假檔電影可以說是被《芭比》（Barbie）和《奧本海默》（Oppenheimer）稱霸。前者是講述玩偶Barbi的奇幻歌舞喜劇，後者則是有關物理學家奧本海默在第二次世界大戰的「曼哈頓計劃」，兩齣電影風格迴異卻同時在7月上映，引起全球影迷熱議。這也讓兩部電影合併而成之「芭本海默」（Barbenheimer）成為今年最紅網絡迷因之一，不少人將兩者製圖融合到一起，也有人討論能否何謂正確觀影順序。

《Barbie》官方「認證」芭本海默的Meme圖，結果惹來日本網民的不滿，甚至連日本華納都發聲抗議。（網上圖片）

「芭本海默」梗爆紅，製片公司華納兄弟也加入話題，卻不慎引起網民不滿。7月21日，在社交平台發布一張芭比坐在奧本海默肩上，背景是一片火海的圖片，並留言寫道：「這會是個令人難忘的夏天。」事件引起日本網民憤怒，認為片方蔑視原子彈爆炸歷史，並呼籲群眾罷看《芭比》（《奧本海默》未有在日本上映）。

第三位中國雨果獎得主出爐

繼《三體》劉慈欣以及《北京折疊》郝景芳後，深圳作家海漄10月憑小說《時空畫師》奪得2023年第81屆雨果獎（Hugo Award）最佳短中篇小說獎，為第三位獲得雨果獎榮譽的中國作家。雨果獎是國際最知名科幻文學界獎項之一，被稱為該類別其中一個最高的榮譽。在海漄之前，劉慈欣曾憑《三體》獲得2015年最佳長篇小說獎，至於《北京折疊》郝景芳則是2016年最佳短篇小說奬得獎者。在獲獎後，海漄獲得不少關注，不僅因為他奪得科幻小說界最高榮譽，亦是因為他現實中「打工仔」雙重身份。

荷里活罷工

荷里活罷工：SAG-AFTRA members walk the picket line during their ongoing strike outside Paramount Pictures Studios, in Los Angeles, California, U.S. November 3, 2023. （REUTERS）

隨著人工智能崛起，編劇工作機會以及報酬被壓縮，演員則面臨肖像權不保，讓製片利用AI取替真人演員之危機。5月2日，美國編劇工會（Writers Guild of America）正式開始罷工，就人工智能運用、薪酬以及工作機會等各方面向資方協商。會員包括梅麗史翠普（Meryl Streep）、珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等16萬演藝人員之美國演員工會（SAG-AFTRA）則決定在7月13日發起罷工，是荷里活63年來兩大公會同時罷工，讓業界大規模停擺。響應工會呼籲，不少演員亦因此缺席今年上映電影之宣傳活動。

荷里活罷工：圖為2023年7月14日，美國演員工會成員在加州洛杉磯街頭示威。（Reuters）

經過148日協商，美國編劇工會在9月27日正式與製作片商達成協議，結束罷工；而美國演員工會則於11月9日與美國電影和電視製片人聯盟達成臨時協議，簽訂為期3年新合約，結束118日罷工，荷里活大規模罷工暫告一段落。

文化博物館面臨閉館

香港文化博物館(資料圖片)

文化體育及旅遊局12月向立法會提交文件，計劃在尖沙嘴科學館地址上開設新博物館介紹國家發展與成就，科學館則遷址現時沙田香港文化博物館位置。至於文化博物館現有藏品，將會於其他博物館整合和重置。消息一出即引起大量討論，不少人表示對此感到惋惜。

多位巨星隕落

這一年，多位文化界巨星離開人世，我們不斷面對告別。曾創作《上海灘》、《萬水千山總是情》以及《獅子山下》等之「香港樂團教父」顧嘉輝1月3日在加拿大離世，終年92歲；著有《銀河鐵道999》、《宇宙戰艦大和號》等經典作的日本國寶級科幻漫畫家松本零士，於2月13日因急性心臟衰竭逝世，享年85歲；憑著《末代皇帝》配樂獲得奧斯卡和格林美大獎的日本傳奇音樂大師「教授」坂本龍一3月28日於東京逝世，享年71歲；一代文學巨擘捷克裔作家米蘭·昆德拉（Milan Kundera）7月11日於巴黎因病逝世，享年94歲；而韓國藝術泰斗「單色畫之父」朴栖甫則於10月14日逝世，享年92歲高齡。