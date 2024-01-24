黎智英案｜緊張國安法對香港及蘋果影響　黎急開節目想引外國關注

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊進入第15天，《蘋果日報》前社長張劍虹下午繼續作供，講述《蘋果》的直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」。張指黎好緊張國安法對香港和《蘋果》的影響，認為黎有意在國安法生效後，在節目講述，並想在7月2日，即國安法生文後二天播出節目。張又稱，黎覺得節目「好有用」，因為黎能與有影響力的外國人談論《國安法》後香港的局勢，希望可藉此引起外國關注，並提供援助。



壹傳媒行政總裁張劍虹稱他並無參與蘋果英文版的運作。(資料圖片)

張未有處理英文版的運作

張劍虹指，《蘋果》英文版於2022年5月底正式推出，當時尚未有職員專責管理英文版，主力由他本人、陳沛敏及羅偉光籌備。及至6月初，馮偉光在張邀請下重返《蘋果》主管英文版，負責揀選需要翻譯成英文的新聞報道、管理翻譯團隊，以及聯絡英文版的作者。張雖未有處理英文版的日常運作，但當馮有事請示時都會找他。

蘋果應用程式未有在歐盟及中國上架

隨著英文版推出，《蘋果》的應用程式亦於6月起在海外地區上架，包括英國、美國、新加坡、馬來西亞，但不包括歐盟地區。張解釋這是因為歐盟國家的私隱法例較嚴格，禁止平台上的應用程式收集用家數據，所以《蘋果》的應用程式一直未有在歐盟國家上架。《蘋果》同時透過Facebook、Twitter、Instagram等社交平台宣傳英文版。他及後補充指應用程式亦未能在中國上架，但未有解釋原因。

群組提及Twitter live地點與時間

控方其後問及直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」，並引述動新聞平台總監張志偉曾於2020年6月30日在「English News」群組內發訊息，稱：「老闆計劃做的Twitter live，目的是和外國讀者互動，打國際線。」他亦就直播的地點、時間等作出多項建議。當時張劍虹在群組回覆張志偉，問：「是否後天就開始？惡法剛生效。」

黎智英在國安法生效後不久，即推出英語訪談節目。（節目片段）

節目嘉賓由黎負責

張劍虹解釋訊息中提及「Twitter live」是黎的直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」的前身，黎會在後者中演講，或和嘉賓談論香港在《國安法》生效之後的局勢，希望引起外國對香港的關注，並向香港提供援助。該節目由張志偉負責製作，並會在《蘋果》英文版平台、《蘋果》和黎個人的Twitter帳號進行直播，同時會在《蘋果》應用程式「推播（push notification）」直播。不過節目題目及邀請嘉賓均由黎負責，《蘋果》員工不涉其中。

黎好緊張國安法的影響

張又解釋他在訊息中所指的「惡法」是國安法，並指黎「好緊張」對香港和《蘋果》的影響，故張當時認為黎有意在國安法生效後，在節目中講述國安法對兩者的影響，才會在群組中問黎是否想在7月2日播出節目。

曾獲邀嘉賓包括美国在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond F. Burghardt）。

曾邀請美國在台協會前主席薄瑞光

黎的首集節目於2020年7月9日播放，該集並沒邀請任何嘉賓。直至同月30日再推出另一集，該集邀請Mark Clifford及美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt） 。主控官周天行問及後者身份時，張沉默十數秒未能回答。辯方資深大律師彭耀鴻即指，張並沒份邀請嘉賓，控方提問時不應預設他認識這些節目嘉賓。

黎認為節目好有用

張最後表示不認識Raymond Burghardt，但確認這是首集邀請嘉賓的對談，自此節目每周便會推出一集，後期節目次數變得頻密，有時候會一星期直播兩次。此外，張提及黎在節目播出一、兩個月後曾表示，他覺得這個節目可以讓他能夠與「有影響力嘅外國人」談論到香港局勢，認為節目「好有用」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022