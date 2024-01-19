黎智英案｜黎訪美後雀躍提制裁　指示報道要讓人覺事件由政府逼成

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，審訊今（19日）踏入第13天，前壹傳媒行政總裁張劍虹下午繼續作供，他指黎於2019年7月訪美時與時任美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧會面後，覺黎有點「雀躍」，大家亦對黎能去到白官見到如此高級官員感「High」，對運動抱有希望。



張又指，覺黎在該次訪美之後多了講制裁的事，亦開始指示《蘋果》的編採方針要向這方向，在報道暴動新聞時要同情抗爭者，讓人覺得事件由政府及中共「逼成」，張認為可以用偏激來形容。



張將於下周一（22日）在庭內翻閱涉案文件，審訊暫停一天至周二（23日）續。



張劍虹指，黎智英訪美會晤美國時任副總統彭斯後表現雀躍。（Twitter）

張劍虹稱，黎智英於2019年7月11日曾向他轉發電郵，該電郵由美國務院顧問惠頓（Christian Whiton）於前一天發予前國防部副部長 Paul Wolfowitz，文中附有一則彭博（Bloomberg）新聞的連結。該新聞標題為「Trump Team Sends Defiant Signal to Beijing by Meeting Hong Kong Activist」 (特朗普會晤香港活躍分子 向北京發出挑釁訊息)，內容提到黎在美國會見多名官員。

黎見美高官後覺有助送中運動

張確認黎當時曾赴美，並與時任副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及官員John Bolton見面，張指黎訪美前並沒有通知他，他也是過了一段時間才有機會與黎談及此事。張憶述：「我都覺得，佢去完見完呢啲美國嘅高官，佢都幾⋯幾⋯幾雀躍㗎，即係覺得會對呢場運動（反送中運動）會有幫助。」

張劍虹指，黎智英曾在何俊仁(圖)的節目「細說中南海」中分享他訪美之行，並叫張在報道中「做番大啲」。（資料圖片）

叫張把訪美的報道做番大啲

其後黎在民主黨前主席何俊仁的節目「細說中南海」中，分享他的訪美之旅。黎事後向張表示，他在節目上提及已與蓬佩奧見面，促請美國支援反送中運動，並著張報道時「做番大啲」，即報道篇幅要更詳細、擺放位置要更顯著，以及在應用程式內「推播」。

大家聽到黎生去白官有啲high

張形容大家得知黎在美會見如此高級的官員後：「個陣時覺得：哇，黎生真係可以去到白宮，將香港嘅情況講到比啲官員聽，個陣時大家都覺得好似，即係有啲high嘅，覺得原來真係可以去到白宮嘅黎生⋯覺得個運動好似好，即係有希望咁啦。」

訪美前兩個月已私下提過制裁

張又說，黎其實早於訪美前兩個月，已私下向他提過制裁中港官員。直至黎訪美後上何俊仁的節目，他才首次公開講及此事，自此黎提出制裁的情況越來越多，《蘋果》在報道反修例事件時，亦跟隨這個編採方針。張直言：「後嚟真係話越來越激烈嘅，偏激啦可以話係。」

張劍虹又指，黎智英在指示報道暴動事件時，要同情抗爭者，及要讓人覺得事件由政府及中共做成。（資料圖片）

指示報道要讓人覺得事件由政府及中共逼成

被問及如何變得「偏激」，張解釋黎智英會在「飯盒會」等場合中表示，示威抗爭「和勇唔好分化」，又認為會長期抗爭。而《蘋果》亦因此在報道反修例運動時，「暴力啲嘅場面或者係激進啲嘅情況，都會比較照報道，同情啊，同埋即係覺得個政府同中共逼成咁嘅情況。」

增加對談節目訪問反對派及抗爭者

張提及黎曾在台灣《蘋果》的「飯盒會」中，提出要增加平台「video talk」的節目，由每周4集增至40集。他解釋，這些「video talk」是《蘋果》本身已有的對談節目，不同部門都會製作這個節目，上傳至動新聞平台，部份節目會作直播。黎要求增加的節目，主要分為兩個範疇：訪問反對派人士以及抗爭者，但部份抗爭者不願意出鏡，同事便改為拍片訪問。節目製作則由港聞同事負責，並需向總編輯羅偉光負責。

張劍虹認為，黎智英的指示是想激起人對抗爭者的同情，及激起抗爭情緒。(資料圖片/高仲明攝)

想激起對抗爭者的同情

被問到為何要找抗爭者訪談，張說：「黎生呢個做法，我相信係想激起啲人對抗爭者嘅同情，同埋個個抗爭嘅情緒啦。」他亦指同事直至2020年，仍在製作這類節目。法官李運騰問，該段時間的節目內容，是否全都圍繞反修例事件？張同意，並解釋指：「個時反修例事件，成個港聞組差唔多成個下半年，全情投入晒做呢個運動。」

官稱不曾觀看動新聞

李運騰又指，他不曾觀看《蘋果動新聞》，並不認識《動新聞》，追問有哪些人可以瀏覽《動新聞》內容？張就表示，2019年《蘋果》推出訂閱制後，有付費訂閱的讀者都可在瀏覽。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022