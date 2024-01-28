流感｜4歲男童染甲型流感　併發腦病變入ICU　情況嚴重

衞生署衞生防護中心調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的四歲男童，男童於27日獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部繼續接受診治，並證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況嚴重。



威爾斯親王醫院。（資料圖片）

男童潛伏期內無外遊 未有接種流感疫苗

衞生防護中心指，一名過往健康良好的四歲男童，本月26日開始發燒和咳嗽，27日往私家醫院求醫，同日到威爾斯親王醫院兒童深切治療部繼續接受診治，並證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，該男童潛伏期內沒有外遊。他的一名家居接觸者現時出現病徵。該男童有接種季節性流感疫苗。中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，健康人士亦會受影響，呼籲除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。