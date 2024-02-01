管制即棄塑膠酒店篇｜4.22禁免費派膠樽裝水　住客無水飲點算？

垃圾徵費雖押後至8月1日全面實施，但今年4月22日世界地球日起，香港將實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，屆時酒店的洗漱梳妝用品，如膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、膠樽裝水、塑膠容器的身體清潔用品（沖涼液、洗頭水、護髮素、潤膚露和洗手液）等，均禁止免費提供，酒店只准向住客售賣，即要獨立收費。



4.22管制即棄塑膠．專頁｜禁膠的疑惑 走塑替代品 最新資訊全集

管制即棄塑膠酒店篇｜首階段管制適用於哪些情況？

首階段管制其他塑膠產品分為三種情況，包括禁止銷售／免費供應，或是禁止製造。其中棉花棒、熒光棒、雨傘袋、膠牙籤、蛋糕裝飾等，禁止銷售及免費供應。

至於酒店洗漱梳妝用品，如膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、膠樽裝水、塑膠容器的身體清潔用品（沖涼液、洗頭水、護髮素、潤膚露和洗手液）等，以及過往在街上免費派發的宣傳用塑膠包裝紙巾，只准作銷售用途。

此外，氧化式可分解塑膠產品，不論是否屬於即棄，一律不准製造。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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管制即棄塑膠酒店篇｜替代品

膠柄牙刷及剃鬚刀等一些較容易找到替代品的用具，環保署就建議前者可以用木/竹製的牙刷或剃鬚刀取代。至於指甲銼方面，則可改用不銹鋼可重用指甲銼。

不過，一些較難找到替代品的即棄式牙膏容器及即棄洗漱用品容器，環保署就建議可以用可補充式容器，而牙膏方面亦可考慮用牙膏片取代。

另外，不少酒店都會提供膠樽裝水予入住的客人，惟推行管制即棄塑膠，相關用品亦不可再免費提供，環保署建議，可以用可重用玻璃樽裝水及斟水機取代。