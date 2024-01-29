管制即棄塑膠｜珍珠奶茶透明膠杯可供應　自備膠袋裝雨傘不違法

本港將於4月22日的世界地球日起，實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，並禁止酒店提供洗漱梳妝用品。日常常用的棉花棒、熒光棒、雨傘袋等塑膠用品亦將禁止銷售，只在特定情況下獲豁免。



不少市民對法規仍存疑問。環保署周日晚（28日）就多個常見問題提出解答，包括會否禁止商戶提供珍珠奶茶的透明膠杯、運輸及包装用發泡膠是否受限等。當局重申，餐廳外賣仍可用膠容器，但禁止提供即棄餐具。市民自行帶膠袋裝載雨傘並不違法，酒店亦可在收費情況下提供塑膠梳洗用品，旅客當然亦可自備。



4.22管制即棄塑膠．專頁｜禁膠的疑惑 走塑替代品 最新資訊全集

環保署截塑網站

外賣膠盒膠碗可提供 禁發泡膠容器及即棄餐具

不少市民關心，4月22日後會否禁止餐廳使用外賣飲品（例如珍珠奶茶的透明膠杯和膠蓋／膜，或有熱湯（例如雲否）和餐飲等外賣的即棄塑膠容器？

當局的答案是：不會。4月22日後，餐廳仍可向外賣顧客免費提供膠杯丶膠碗丶膠飯盒及膠蓋等，但不能提供膠叉、膠刀、膠匙，亦不能提供所有用發泡膠製成的膠杯膠碗丶膠飯盒餐廳，亦不能向堂食顧客提供即棄餐具和即棄塑膠食物容器。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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運輸及包装用發泡膠不受限 禁氧化式可分解塑膠

對於為何禁止所有發泡膠餐具，當局解釋發泡膠非常輕，容易破碎並流入海洋，導致海洋生物誤食、窒急或中毒等，對環境及海洋生態的影響特別嚴重。事實上，內地及澳門早已禁止使用發泡膠餐具。

不過，運輸及包装用發泡膠並非法例管制的產品。

另外，新法例全面禁止氧化式可分解塑膠產品，原因是氧化式可分解塑膠產品在天然環境會分解成微塑膠，不利環保。當局強詞，歐盟和新西蘭等地已就這類產品作出類似管制。

酒店塑膠梳洗用品須收費 旅客自攜不觸法

不少市民及業界關心，新法規將對入住本地酒店的旅客帶來不便。當局指出，酒店只是不可免費提供塑膠梳洗用品，但可在分開收費下提供這些用品。酒店亦可免費提供非塑膠梳洗用品。旅客亦可自攜本身的梳洗用品。旅客自攜塑膠梳洗用品不會觸犯法例。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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重申法例只規管商戶 自備膠袋載兩傘不違例

管制實施後，市民可否自備膠袋盛載兩傘？當局重申，法例不規管市民，市民可以自備膠袋盛載雨傘。

環保署推「截塑」專題網頁 提供資訊及替代品

環保署已推出名為「截塑」的專題網頁，就即棄塑膠餐具、其他即棄塑膠產品及酒店房間內即棄塑膠用品，尋找一系列替代品，令即使管制即棄膠餐具和其他塑膠產品後，市民生活亦不會受太大影響。

環保署亦在網站中提供可重用/非塑膠酒店洗漱用品供應商，供酒店業界聯絡供應商以更換現時即棄的洗漱梳妝用品。