管制即棄塑膠｜牙縫刷及可重用兒童餐具不受限　診所可續派膠匙羹

本港將於4月22日的世界地球日起，實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，並禁止酒店提供洗漱梳妝用品。日常常用的棉花棒、熒光棒、雨傘袋等塑膠用品亦將禁止銷售，只在特定情況下獲豁免。



不少市民對法規仍存疑問。環保署周日晚（28日）就多個常見問題提出解答，包括日常生活會否很容易誤墮法網，以及幼童可重用的塑膠食具是否受管制等。當局重申，法例只規管商戶銷售或供應相關產品，不規管市民。醫療用途的情況可獲豁免，可重用的塑膠食具也不受影響。此外，多人關心的牙縫刷，並非法例管制的產品，而膠柄牙線棒則未納入現階段管制。



4.22管制即棄塑膠．專頁｜禁膠的疑惑 走塑替代品 最新資訊全集

環保署截塑網站

膠柄棉花棒4月禁售 膠柄牙線棒首階段未納入

不少市民關心，4月22日後是否再無即棄膠柄棉花棒丶膠牙籤、膠柄牙線棒、牙縫刷等出售，以及市面上有什麼替代品？

環保署指出，牙縫刷並非法例管制的產品。膠柄牙線棒並未納入現階段的管制。不過，膠柄棉花棒及膠牙籤將在4月22日納入管制，商戶不能銷售或免費供應相關產品。而市場上已有不少替代品，例如木柄或紙柄的棉花棒竹／木牙籤、竹柄牙線棒、傳統牙線、水牙線機等。

至於幼童用的塑膠食具，法例只管制即棄的產品，不包括可重用塑膠餐具。幼童用的塑膠食具可以重用，不受影響。

醫療程序用途可獲豁免 重申法例只規管商戶

醫院診所可否繼續提供膠匙羹，紿小朋友或病人食藥？答案是可以，此類即棄塑膠產品，在法例下屬於醫治或醫療程序，因此可獲豁免。

不少市民擔心，日常生活中或很容易誤墮法網。當局重申，法例只規管商戶銷售或供應相關產品，不規管市民。市民購買或使用受管制即棄塑膠產品不會犯法。

舉例來說，食肆在外賣中提供膠叉、膠刀會觸犯法例，但顧客接收或使用這些膠叉、膠刀並不犯法。市民在外地網站購買或旅行帶回即棄塑膠產品，均不犯法。

對於為何要減少使用即棄塑膠產品，當局再次表示，由於塑膠難以分解，可在環境中殘留極長的時間，更加會分解為微塑膠，對環境生態以至人類健康均可以造成深遠的禍害。所以「減塑」、「走塑」已成為國際間的共識，無論內地以及世界其他地方，近年都相繼加強減少使用塑膠物料的措施，並探索使用其他替代品。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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環保署推「截塑」專題網頁 提供資訊及替代品

環保署已推出名為「截塑」的專題網頁，就即棄塑膠餐具、其他即棄塑膠產品及酒店房間內即棄塑膠用品，尋找一系列替代品，令即使管制即棄膠餐具和其他塑膠產品後，市民生活亦不會受太大影響。

環保署亦在網站中提供可重用/非塑膠酒店洗漱用品供應商，供酒店業界聯絡供應商以更換現時即棄的洗漱梳妝用品。