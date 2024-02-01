管制即棄塑膠娛樂篇｜4.22禁售膠熒光棒、打氣棒　官方列3替代品

垃圾徵費雖押後至8月1日全面實施，但今年4月22日世界地球日起，香港將實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，屆時商戶將禁止銷售／免費供應，或是禁止製造熒光棒、雨傘袋、膠牙籤、蛋糕裝飾等。



有台灣樂隊五月天的歌迷就擔心，日後他們來港辦演唱會，歌迷將無法再買到具標誌性的互動熒光棒，對此環保署的宣傳其實也有解答。



4月22日起本港將禁售膠製熒光棒，五月天演唱會燈海將消失。（阿信＠五月天微博圖片）

4.22管制即棄塑膠．專頁｜禁膠的疑惑 走塑替代品 最新資訊全集

倡用木製轉響板代替充氣打氣棒

不少人去演唱會均會用到充氣打氣棒，但由於是塑膠製造，有關產品於4月22日起也會禁止銷售，環保署認為可改用木製轉響板代替打氣棒發聲。

至於熒光棒屆時也會被禁售，相信有不少演唱會將受影響，其中台灣天團五月天的互動熒光棒最具標誌性，因為它可以隨著音樂節奏和舞台燈光，同步變化出七彩燈海，有網民就擔心五月天演唱會的燈海會「被消失」。

環保署最新推出名為「截塑」的專題網頁就將重用式的LED發光棒歸類為替代品之一，意味五月天演唱會的熒光棒不會被禁售。另外，官方亦建議可用熒光棒手機應用程式，代替即棄的膠熒光棒。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼

