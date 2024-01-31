流感｜港澳14個醫學團體聯合呼籲兒童接種疫苗 防多重夾擊致重症
撰文：鄧宇詩
出版：更新：
香港正處冬季流感季節，港澳14個醫學相關團體今日（31日）聯合呼籲防兒童流感，接種流感疫苗和完成接種新冠疫苗，以預防「肺炎支原體」和多種呼吸道病毒感染多重夾擊所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中長期後遺症。
臨近春天加上冬季流季節，香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港中華醫學會有限公司、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港感染及傳染病醫學會、立法會（醫療衛生）議員林哲玄醫生、香港婦產科學會、 香港兒童及青少年皮膚科學會、香港護理學院、 香港兒科護理學院、 香港兒科護士學會、亞洲醫療專科學院、香港助產士會和香港學校護士學會等14個醫學相關團體呼今日籲家長以及照顧者預防流感，接種流行性感冒疫苗和完成接種新冠疫苗，以預防「肺炎支原體」和多種呼吸道病毒感染「多重夾擊」所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中長期後遺症。
相關團體表示，流感病毒有機會引致嚴重呼吸系統感染，如入侵肺部會引致急性肺炎。患者會有呼吸困難如嘴唇發紫、氣促等的徵狀。 如病毒入侵腦部會引致急性壞死性腦炎，病童會有持續抽搐、神智模糊，病情非常嚴重。病情嚴重者多屬幼童、年長，免疫力低或患有長期病患的人士，亦有死亡個案發生在
團體提醒，若病童需要有充足休息和睡眠，觀察有沒有病情惡化的情況，一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變模糊、持續發高燒、進食困難或有持續抽搐跡象等徵狀出現，就馬上召緊急救護車送院。
流感｜4歲男童染甲型流感 併發腦病變入ICU 情況嚴重冬季流感高峰現大量入院個案 許樹昌：盡快接種流感及新冠補充劑流感｜澳門有內地遊客因甲流入院 留醫深切治療部需用呼吸機流感｜少女甲流併發肺炎危殆 潛伏期曾到泰國 家居接觸者現病徵流感痊癒勿鬆懈 肺炎球菌或乘虛而入 長者幼兒高危冬季流感｜現處高峰影響血庫量僅餘四日 醫生籲打針一日後可捐血