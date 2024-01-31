專科醫生發性伴侶淫照罪成　指原審官審訊時參與太多　上訴求翻案

男專科醫生涉嫌在社交媒體Telegram 一個名為「調教人妻」的群組中，發布一名疑曾與她有性關係女子的婚照，及她的裸照和口交片段。男醫生被裁定發布淫褻物品罪成，被判囚1年。他今（31日）在高等法院就其定罪及判刑上訴。其代表律師指，原審裁判官審訊時過多參與，如辯方質疑涉案影像真偽，原審裁判官回應說：「呢啲都打埋呀？」認此舉令他人覺得醫生未獲公平審訊。法官聽取陳詞後，表示會於3個月內頒布書面裁決。



上訴人婁子堅，被裁定4項發布淫褻物品罪成，指他於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發放兩張女子X進行口交及袒露胸部的相片，並發放兩段X袒露胸部及陰部的片段。

被告婁子堅(左)被裁定4項發佈淫褻物品罪成，被判囚1年。(資料圖片)

上訴人的代表律師陳詞指，原審裁判官在辯方發問時有太多參與，阻礙辯方作出盤問。如辯方原審時爭議涉案影像真偽，原審裁判官便回應說：「呢啲都打埋呀？」又著辯方集中其爭議，辯方的大律師亦不禁回應稱：「我驚閣下你唔開心。」判刑方面，亦認為4罪刑期應同期執行。

律政司的代表稱，原審裁判官可考慮事主X和其丈夫Y的證供，推論涉案淫穢物品由上訴人發布。對於上訴方指，可能是其他人使用上訴人的Telegram帳戶，發布淫穢物品。上訴人原審時未有作供，未有證據反駁控方的指控。就上訴方指原審裁判官過多參與，律政司認為原審裁判官可以就審訊的進度，作案件管理。

案件編號：HCMA241/2022