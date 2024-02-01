今日必看8分鐘｜1億元可卡因案疑犯死亡｜美斯訪港「炒燶黃牛飛」

元朗高埔村1億元可卡因掃毒案 57歲男被制服後陷昏迷 留醫1日亡

昨日（31日）有大批警員到元朗高埔村掃毒，期間遇上激烈反抗，警方與疑犯一度展開「追逐戰」，混亂間發生碰撞，數名警員受傷，有疑犯被捕。警方經調查後，檢獲重約100公斤的可卡因，合共總值1億元，並拘捕3男1女涉嫌「串謀販毒」。消息指，案中有一名疑犯於事件中陷入昏迷，隨後送往屯門醫院搶救，留醫深切治療部1日後，至今日（2月1日）下午宣告不治。今晨仍見有警員留守於屯醫深切治療部外。

警車薄扶林道撞毀兩支交通燈柱 車頭損毀無人受傷

港島西區發生涉及警車意外。凌晨4時10分左右，據報一輛警方軍裝巡邏車，沿薄扶林道往香港仔方向上斜，途至近山道交界時，突然失控撞向路中心兩支交通燈柱及一個指示牌，繼而衝前約10米始停下。車上警員沒有受傷，惟警車車頭嚴重損毀，被撞的兩支交通燈柱及指示牌亦倒下。交通警到場接手調查事件，列作「交通意外無人受傷-涉及警車」跟進。

警屯門反黑「放蛇」逾兩月收網 冚多間非法場所拘101人最老86歲

屯門區去年年底發生多宗涉及三合會的暴力案件，屯門警區遂於去年11月派員到區內多個非法場所「放蛇」，上周五及周六（26至27日）採取行動，連搗區內藏於工廈的4間非法賭檔、3間無牌酒吧及1個毒窟，共拘捕101人（18至86歲），搜獲市值共計約10萬元的賭具、酒精和毒品等。警方相信行動已成功打擊一個活躍於屯門區內的犯罪團伙，又指涉案場所的防火規範不達標，表明地政署將對相關物業業主採取法律行動。據了解，警方今次針對打擊的是黑幫「新義安」的成員。

美斯訪港｜疑炒燶門票 網上現低至原價一半放售 最平$1100有售

由阿根廷隊球星美斯領軍的國際邁阿密，將於本周五（2月2日）下午訪港，並於下周日（2月4日）在香港大球場與香港隊踢表演賽。雖然公開發售門票早已售罄，但多個網上平台近日都有人放售表演賽門票，懷疑出現「炒燶黃牛飛」情況，當中部分門票更標明低於原價放售，有人以原2,200元放售兩張原價各2,280元的門票，即一張只需1,100元，亦有人以1,500元出售原價2,980門票。

天水圍橋昌路地盤 工人被重物擊中壓住 頭肩受傷送院

今日（1日）上午9時半左右，天水圍橋昌路一個地盤發生工業意外。據報工人被重物擊中壓住，工友發現時已被壓住數分鐘，連忙用機器吊起重物為他解困。傷者頭部受傷流血、右肩亦受傷，救護車到場將傷者送往屯門醫院搶救。

黃大仙祠外「光時」字句疑早已存在 近日因油漆剝落令字句再現

今日（1日）上午8時19分，警方接報黃大仙祠對開被淋黑油。警員到場在祠外的行人通道，發現地面被噴上多組字句，其中一組是「光復香港 時代革命」。噴字佔地面積約30米長乘半米闊，警員隨即拿來黑膠袋將它們遮蓋住，再拉開封鎖線禁止行人靠近。

南亞漢扮客入深水埗金行 擸走約$2.2萬金鏈逃去

今日（1日）上午11時許，深水埗北河街96C地下、一間開業56年的金行，遭賊人假扮顧客，搶去一條金頸鏈。老闆胡先生表示，一名身穿黑色長袖衫褲的南亞裔男子，進來表示要買一條大約2.2萬元的男裝金頸鏈，於是取出給對方查看。對方突然將金鏈袋落袋，然後拔腿就跑。胡追出至街口，可惜賊人已逃去無蹤，只好報警求助。胡指賊人沒有持武器，而且「好斯文」，認出過去曾到來數次。案件列作盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

7.1衝擊立法會 王宗堯等4人暴動罪成 兩記者只裁非法逗留會議廳

藝人王宗堯等6人，涉嫌於弓伋2019年七一當日進入立法會大樓，當晚立法會大樓被大批示威者大肆破壞，王等人被指有份參與被控暴動等罪，王辯稱當日到場只為帶插座式充電器給現場記者，聲稱在議事廳逗留了不超過27秒。案件今（1日）在西九龍法院（暫代區院）裁決，法官裁定其中3名被告違令進入立法會廳罪名成立，暴動罪則只有4名被告罪成，包括王宗堯，脫罪的兩名被告均為記者。

世界幣Worldcoin遭私隱公署調查 掃描收集個人虹膜信息涉違例

個人資料私隱專員公署今日（31日）下午根據法庭手令進入Worldcoin（「世界幣」）項目在香港六間分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的處所進行調查。指該公司掃描收集參與 「世界幣」項目人士的虹膜信息，藉此獲取註冊身份，可能涉及違反 《個人資料（私隱）條例》的規定。

年宵｜攤檔限高4.5米 逾3米要安全證明 蘭花大王貨品減半省成本

維園年宵市場等15個花市下周日（2月4日）二十四節氣「立春」開鑼，料不少市民會前往買年花。「蘭花大王」楊小龍今年在維園年宵有11檔，他指今年新增攤檔高度限制，第一高度不得超出4.5米，第二如果超過3米高，需要找合資格人士提交構築物安全證明。