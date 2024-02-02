01獨家｜台灣資金64億購「越南朱」中環商廈　科企買家身份曝光

樓市淡靜，市場資金觀望多時，投資物業市場終由台灣資金打破僵局，近期向越南富商朱立基「越南朱」掃入中環核心區甲廈盈置大廈全幢，市傳成交價約64億元，呎價2.41萬元屬近年新低。新買家正式曝光，為台灣跨國軟件公司「趨勢科技」創辦人兼董事長張明正的相關人士。這是近年台灣資金於本港樓市最大的單一投資。

朱立基2009年以36億元購入該廈，他妻子是越南女首富張美蘭，2022年涉挪用近千億港元資金、行賄被捕，她公司數名高層在她被捕後離奇死亡。



張明正是台灣「趨勢科技」創辦人兼董事長，亦創辦「明怡基金會」、社企「若水國際」。（明怡基金會圖片）

張明正相關人士持有

香港註冊最新資料顯示，盈置大廈（Nexxus Building）業主「盈本有限公司」（Mutual Capital Limited）的董事，已由朱立基女兒朱悅嫻，轉為王婷萱（WANG Ting Hsuan） ，王註冊的通訊地址為台北市中正區羅斯福路2段2號，該地址為張明正創辦的「明怡基金會」、社企「若水國際」所在地，王現任或曾任趨勢科技全球財務策略規劃部門主管、明怡基金會財務長、若水國際監察人。

盈置大廈（Nexxus Building）位於中環干諾道中41號。（Exploringlife / wikimedia CC BY-SA 4.0）

王婷萱亦負責代表盈本有限公司簽署新借貸文件，顯示付尾數時間為2023年12月15日，按揭銀行已由香港恒生銀行轉為台灣的玉山銀行。

持有盈置大廈公司的新任董事申報地址，是台北羅斯福路2段2號，為張明正創辦明怡基金會、若水國際的地址。（若水國際網站圖片）

資訊安全公司龍頭 市值今年超一兆日圓

張明正是台跨國軟件公司「趨勢科技」創辦人兼董事長，1954年出生於屏東，在美國賓夕法尼亞州理海大學（Lehigh University）電腦碩士畢業，1988年與太太陳怡蓁、姨子陳怡樺在洛杉磯創辦趨勢科技（Trend Micro），是防毒軟件起家的資訊安全科技公司。

趨勢科技在日本東京和美國納斯達克上市，總部設在日本，在台灣設研發總部，去年底至今年初股價大升超過50%，跨過「總市值一兆日圓」大關，目前總市值約500多億港元。

張明正2004年卸任趨勢科技執行長（CEO），留任董事長，並創辦社企「若水國際」和「明怡基金會」。

張明正是趨勢科技的董事長暨創辦人。（趨勢科技網站）

賣家妻子為越南女首富 前年被捕涉款千億港元

朱立基之所以有「越南朱」的外號，因為他的妻子是越南女首富張美蘭。張美蘭2022年在越南被捕，2023年越南最高人民檢察院12月15日發布公訴書，起訴萬盛發集團創辦人兼主席張美蘭在內的86人。

張美蘭（左）及朱立基在港的公司主要收租，近年轉型成發展商，原持有總值159億元的多個香港物業。（網上圖片）

張美蘭涉嫌掏空西貢商業銀行（SCB），並挪用客戶資金304萬億越南盾（約977億港元），又涉嫌非法發行債劵、行賄。當地傳媒報道，三名關聯公司的高層，在張美蘭被捕前後離奇死亡，包括同日被捕的女助理。

持香港身份證的越南女首富、萬盛發集團主席張美蘭在10月7日被捕，涉在2018至2019年期間非法發行債劵，疑非法挪用投資者數億港元。（網上圖片）

妻子出事後大舉拋售香港物業

盈置大廈位於中環干諾道中41號，2009年「越南朱」朱立基以36億元購入該廈，持貨近15年，大賺28億元或78%。

朱立基原本持有約159億元香港物業。不過張美蘭被捕後，朱立基近一年大舉拋售香港物業，2023年4月，以4.3億元沽出鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤，較2018年3月買入價6.78億元，蝕2.48億元；7月以4.68億元沽出天后英皇道31至33號酒店項目，較2017年買入價8億元，蝕3.3億元；同月再以3億元沽出山頂施勳道倚巒洋房，較2009年12月買入價2.4億元，賺6,000萬元。