中年漢疑染新冠後外出　官指可能感染非控罪所指　裁上訴得直

中年漢疑於感染新冠病毒期間多次外出，包括到吉野家等餐廳堂食及乘搭港鐵等。他被裁定9項使其他人蒙受感染的危險罪成，被判囚7個月15天。中年漢就定罪提上訴，高等法院法官今(31 日)頒判辭指，被告控罪時期是「自知可能受感染」，並非控罪所指的「自知屬受感染人士」，認為兩者有分別，遂裁定他上訴得直。考慮到上訴人已服畢逾半的刑期，計算假期後，約餘下2個月的刑期，因此決定案件不發還重審。



經審訊後9罪成立

上訴人雷寶林(42歲，水果店職員)，原被控12項使其他人蒙受感染的危險罪成，控罪指他於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019冠狀病毒感染的人，而使他人蒙受感染的風險，即身處在吉野家、烔記手撕雞、美心MX、海港冰廳、惠康超級市場、百佳超級市場，以及6度乘搭港鐵往返深水埗至尖沙咀或旺角。他經審訊後，被裁定其中9罪成立，涉及的日期為同年2月24至25日。

上訴人雷寶林在裁判法院被裁定罪於，在高等法院上訴得直。（資料圖片）

3月4日才獲核酸檢測結果

案情顯示，上訴人於2月24日分別到楓樹街球埸和西九龍普通科門診，進行兩次核酸檢測。其中楓樹街的檢測，上訴人於同月28日獲知為陰性；西九龍普通科門診的結果，他則於3月4日獲知結果為陽性。此外，上訴人於2月24至26日均進行快速測試，結果均為陽性。

衛生署當時需有核酸檢測核實

高等法院法官在判辭指，衛生署高級醫生楊偉傑在審訊時同意，25日或前的快測結果是一個參考，需要進行核酸檢測以進一步核實，政府是在26日或之後，才接納陽性快測結果。同時，楊亦不排除快測可能出現「假陽性」。

上訴人認為只是可能受感染

法官續指，上訴人在會面紀錄稱，因其快速測試結果為陽性，因此認為自己可能受感染。但法官指「自知有可能受感染」和「自知受感染」有分別，後者需建基於上訴人已經受感染。

上訴人於2月24日到西九龍普通科門診進行核酸檢測，於3月4日才獲知結果為陽性。他因此不可能在3月4日之前，屬條例所指「自知屬受感染人士」，因此裁定他上訴得直。

案件編號：HCMA168/2023