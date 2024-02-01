婦產科專家鄧惠瓊當選醫委會主席任期三年　曾任港大深圳醫院院長

港大婦產科學系名譽臨床教授鄧惠瓊當選新一屆醫委會主席，接替擔任主席12年的劉允怡。鄧惠瓊曾先後出任港大醫學院院長、香港醫學專科學院主席及港大深圳醫院院長，現時亦身兼負責審批海外醫生特別註冊認可院校的「特別註冊委員會」主席。



鄧惠瓊今（1日）起出任醫委會主席，任期為三年。 （資料圖片／羅君豪攝）

肝膽胰外科專家劉允怡在上月底退休，醫委會今（1日）公布，鄧惠瓊獲選為新一屆醫委會主席，接替擔任主席12年的劉允怡，任期今日開始，為期三年。據了解，鄧惠瓊是在無對手下當選，但有委員認為其是最適合的人選接任主席。

鄧惠瓊曾先後出任港大醫學院院長、香港醫學專科學院主席及港大深圳醫院院長，而現時亦身兼負責審批海外醫生特別註冊認可院校的「特別註冊委員會」主席。

醫委會2019年兩度表決海外醫生免實習方案，其政府方案正是由鄧惠瓊提出，其方案最終因時任主席劉允怡有兩票成功「跑出」。