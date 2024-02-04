美斯訪港｜球迷、鏡粉中午提早排頭位　旅客：美斯係小朋友榜樣

阿根廷球王美斯隨國際邁亞密將於今日（4日）下午4時與港隊在香港大球場進行表演賽，引來大批球迷入場支持。雖然賽事在下午才正式開波，但球場就在中午12時半預先開放入場，有不少球迷就提早到場排隊，他們紛紛表示對今次賽事十分期待。



在上午11時許，大球場外已有過百名人士分兩邊等候入場，另有數十位警員在外視察，場外就有廣播呼籲入場人士勿停留。不論是支持港隊或國際邁阿密的球迷都身穿球衣，手持不少應援物；直至中午12時半正式開放入場後，球迷亦分批接受安檢。



來自廣州的林女士（左一）認為美斯是小朋友榜樣，故願意以非原價購入門票觀賞賽事。（余月明攝）

12時半開放入場，隊列分批到上場安檢，其後入場情況暢順，不少人場外打卡紀念。

香港球迷伍先生今早11時半提早到場，指昨天未能參與訓練賽，故提早到場「睇下見唔見到佢。」心情興奮。他由2014年開始喜歡上美斯，亦欣賞其人品及球技，期待他今日可在球場上「踢幾下波都ok」。

他表示，自己是來屆DES考生，當時為了搶門票而請假，「後尾同學校解釋都解釋咗成日。」不過學校就未有責備，家人亦歡迎其在考文憑試前做喜歡的事。

來自廣州的林女士和劉小朋友一同到場支持，排近頭位的他們今日11點半就到場，林女士指，雖然昨日都有入場訓練賽見到美斯，但目前心情仍很興奮期待，想看其展視更多球技。她表示，以前從不「睇波」主要因為小朋友喜歡美斯，所以識分「c朗及美斯」。她認為美斯是好榜樣，值得小朋友學習，「佢技術好，對屋企人、老婆好，係一個好爸爸，各方面都好值得小朋友學習。」而她表示今次買票較難，「自己完全搶唔到」，所以今次購入門票非以原價購入，所以今次每張花多3、400元，且認為今次難得，故認為花多數百元購票。

劉小朋友大約在2年前喜歡美斯，受朋友影響而開始踢波。他指就指，今日心情非常激動，雖然昨日都有去訓練賽，但「沒怎麼碰球」，故今日更為期待。「我們坐球門後面，（期待）他們進攻我們這邊的球門。」亦想在美斯身上學到其謙虛的心。

跟國際邁亞密球員粉紅制服撞色的「神徒」，是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）粉絲的應援顏色，其中P仔和阿meow一行五人今早約11時半到場，亦順利排頭位。P仔表示，作為一件盛事，除了支持Anson Lo外，亦到場支持港隊，相信兩隊都會有精彩表現，目前心情非常興奮、期待。

她們亦有看MIRROR演唱會，稱門票「好難搶」，比較今次球賽何者更難搶，她就指「冇得比喎。」指購入門票價「用多少少錢」，又稱「知就算啦！」