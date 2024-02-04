今日必看8分鐘｜美斯訪港坐足全場觀眾噓爆｜印度漢扮客搶金鏈

美斯訪港︱美斯坐足全場零熱身 國際邁亞密挫港隊 4萬觀眾噓爆

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）隨國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）訪港，周日（4日）下午4時與香港隊合演表演賽，全場38323名觀眾見證美斯坐足整場賽事，一步未離開後備席熱身，全場球迷尾段狂嗌「回水」。最終客軍以4：1擊敗香港隊。

美斯訪港｜球迷、鏡粉中午提早排頭位 旅客：美斯係小朋友榜樣

阿根廷球王美斯隨國際邁亞密將於今日（4日）下午4時與港隊在香港大球場進行表演賽，引來大批球迷入場支持。雖然賽事在下午才正式開波，但球場就在中午12時半預先開放入場，有不少球迷就提早到場排隊，他們紛紛表示對今次賽事十分期待。

在上午11時許，大球場外已有過百名人士分兩邊等候入場，另有數十位警員在外視察，場外就有廣播呼籲入場人士勿停留。不論是支持港隊或國際邁阿密的球迷都身穿球衣，手持不少應援物；直至中午12時半正式開放入場後，球迷亦分批接受安檢。

警牛頭角截停「毒品快餐車」檢$5.5萬可卡因 2男被捕

牛頭角出現「毒品快餐車」。今日（4日）凌晨約2時，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊沿觀塘道往觀塘方向巡邏期間，發現一輛白色豐田私家車形跡可疑，於是在牛頭角福淘街近東九文化中心將車截停搜查，警員在車廂內儲物箱搜出106包懷疑可卡因，共重約50克，市值約5.5萬元。警方經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上20歲姓張男司機及33歲姓何男乘客，其間警犬奉召到場協助搜索。

警拘31歲印度裔無業漢 涉一連兩日深水埗西環扮客搶金鏈

上周四（1日）深水埗北河街及上周五（2日）西環德輔道西發生金行盜竊案，一名非華裔男子假扮顧客搶走金鏈後奪門逃去，警方翻查閉路電視片段後，昨日（3日）在沙田桂地街拘捕一名31歲印度籍男子，他涉嫌「盜竊」，現正被扣留調查。

貴婦狗誤闖龍翔道匿貨車底 市民安撫營 救：出嚟啦無事

一隻貴婦狗「叻叻」由狗主親人接回家時，疑受驚意外走失及衝出交通繁忙的龍翔道，四處亂竄，多名熱心司機、街坊重重包圍，嘗試救回安全位置不果，「叻叻」更躲進貨車車底不肯出來，街坊施展渾身解數，希望將牠誘離車底。網上片段拍到有市民嘗試以食物等利誘牠離開，又曾拍手呼喚，「出嚟啦，無事啦」、「乖」、「Good Boy」，雖然牠並不怕人，更曾伸手搭着市民的手，但仍未有離開車底。最終牠安全由司機救出，交由愛護動物協會人員照顧，並回到狗主身邊，人狗團聚。狗主稱日後會加倍小心，盡量由自己負責帶「叻叻」出入。

愛護動物協會證實今日下午收到市民求助，指龍翔道有一隻貴婦狗被車撞到並受傷，市民其後自行將狗隻送到愛協青衣中心；之後有一位女士聲稱是狗主的姊妹，指狗主不在香港，故聯絡愛協欲代為處理，並已從愛協青衣中心接走狗隻。

維園年宵開鑼｜花檔增細盆年花應對經濟差 揮春檔降價抗北上消費

一連7日的維園年宵今日（4日）開鑼，乾貨檔與熟食檔相隔4年再次復辦，不少市民一大清早已到場買年花，希望在第一日購買「靚花」。有花檔負責人表示，今年經濟低迷，市民可能傾向購買較小型的年花，因此入多了細盆的年花；北上潮料引發不少人北上深圳行年宵市場，有揮春檔特別降低售價，「希望留住香港市民喺香港消費」。

深圳花市開幕 港人感受氣氛讚「乾淨開闊」 遺憾蘭花「過關難」

深圳各區花市2月3日正式開幕，作為深圳最傳統、最大型的花市，愛國路迎春花市的熱鬧氛圍吸引不少市民遊客到場遊覽，福田、南山、寶安各區亦都有設有小型花市為城市增添新春氣氛。

開幕首日，《香港01》記者走訪了各區花市發現，除深圳市民外，港人亦趕早前往「行花街」。有檔主表示，寓意吉祥的花卉，如百合、劍蘭、銀柳等都備受港人喜愛。蘭花檔口也有不少港人拍照詢價，但就遺憾表示「不能帶過關的」。

油麻地茂林街地盤棚架起火 濃煙席捲半空 消防到場撲救

油麻地今日（3日）傍晚有地盤發生火警。警方在約5時半接獲多名途人報案，指油麻地茂林街的一個地盤有棚架起火，有讀者提供的影片顯示地盤當時有大量濃煙冒出並飄上半空。消防接報後到場將火救熄，惟圍繞地盤的一部分安全網被嚴重燻黑，火警中無人受傷，約20人自行疏散。現場消息稱，火警源於工人燒焊時燃點雜物導致起火，消防員仍在調查火警起因。

公屋｜4口家排半年首派畢業 獲派430呎房協單位 網民：靚過私樓

【公屋申請／房協／房署】這是公屋界「豪宅」？有港女於公屋討論區發相發文，指她一家四口申請房協公屋大半年，獲派荃灣西祈德尊新邨1個430呎單位，直呼「真係中咗六合彩咁」。

網民看過樓主獲派公屋震驚，大讚「靚過私樓」，紛紛留言祝賀，「羨慕呀！」、「太幸福了」、「無得輸」、「好大好正有露台添」。

感動！老翁上扶手電梯不慎摔倒 女生奮力援救 摔倒後做人肉墊背

好人好事！近日南京1名女子使用扶手電梯時，見到前方1名老翁失平衡將要倒下，她即時用全身力量從後支撐老翁，想攙扶他站好。然而，老翁仍不可避免地倒下，連帶女子也不支跌倒。其間，女子英勇地以身作盾，墊在老翁身下護其周全，自己卻擦傷了背部。所幸在地鐵執勤的輔警及時趕到停下電梯，救了他們。事後，南京市見義勇為基金會頒發獎金給女子，表揚她捨己救人精神。