美斯訪港｜美斯齋坐全場無落場　球迷叫回水：世紀大騙案

「阿根廷球王」美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密（Inter Miami CF，又譯國際邁阿密），今午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，大批球迷入場支持，惟隊長美斯全程坐後備席，衫也沒有換，至完場亦未有上陣，一眾球迷大失所望，忍不住大嗌「回水」。有球迷離場後形容是「世紀大騙案」，稱會重新評估這隊球隊。



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美斯、蘇亞雷斯等四大將開賽時均在後備名單內

國際邁亞密今午與港隊在香港大球場進行表演賽，大批球迷入場支持，盼一睹球王美斯的腳法，惟表演賽前，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴等前巴塞隆拿球員均在後備名單內。特首李家超、財政司司長陳茂波及文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日也有到場觀賽。

球迷踢甩宣傳板美斯頭像 班主碧咸致辭被「噓爆」

表演賽至下半場62分鐘，佐迪艾巴及布斯基斯後備入替，蘇亞雷斯亦開始熱身，而美斯卻全程坐後備席，未有熱身，至完場也沒有上陣，現場球迷大失所望，大嗌「回水」。有球迷在賽事後踢宣傳板，踢甩美斯頭像。

表演賽後，球隊班主之一碧咸也有致辭，提到期望為香港帶來更好娛樂，惟致辭期間，仍被球迷「噓爆」。

蘇亞雷斯亦只有熱身未有披甲上陣。(袁志浩攝)

球迷失望：美斯出嚟跑下都ok，唔使佢踢呀！

比賽期間，場外亦能聽見場內的歡呼聲及打氣聲。不少巿民都在外觀望及停留，在場警員亦提醒巿民路面不得逗留。不過，接近比賽結束，已陸續有人離開球場，多名球迷因美斯未有落場而感失望，直呼「回水」。

球迷梁小姐離開球場時感到非常憤怒，「垃圾邁阿密，世紀大騙案，好嬲呀！」她指，自己購入2980元的門票，感到非常失望，稱為「搵笨」她指，即使美斯「出嚟跑下都ok，唔使佢踢呀！」身旁球迷亦稱「出2分鐘都好呀！」、「We want Messi」。

余氏家庭稱主力支持港隊，「支持香港、支持葉鴻輝」。（盧翊銘攝）

支持港隊的余氏家庭稱主力支持港隊，「支持香港、支持葉鴻輝」，加上預計到美斯未非上場，故未有因而失望，小朋友亦指，「好開心（見到港隊）入第一球。」

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