內地客不過夜｜拆解天價酒店之謎　業界籲旅客用香港訂房APP格價

【內地客不過夜之三】早前一名內地博士生原定經香港坐高鐵回鄉過年，卻被發現凌晨時份與「麥難民」共眠，只因在內地訂房平台飛豬APP查詢時，被香港索價12萬元的酒店所震驚，最終決定在麥當勞留宿。《香港01》事後分別以內地及香港常用的APP，對比多間酒店房價，並未發現當日的天價，各平台之間差價最多為300元。



涉事酒店回應指，沒有與內地飛豬平台有任何商業合作，建議旅客在官網查詢價格。飛豬則表示只屬異常情況，已將相應商品下架，若再發現類似情況，可隨時聯繫客服求助。業界表示，由於不同平台的推銷優惠，及更新房價的速度有別，建議旅客訂房前可下載多款APP格價，以物色「最抵住」的酒店。



實測各平台酒店房價發現高低差價最多約300元

前文提到，《香港01》深夜來到尖沙咀北京道分店，發現一名內地博士生與「麥難民」共眠。只因他用內地訂房APP飛豬查詢房價時，驚見置頂的兩間酒店一晚索價12萬元，其他房價動輒也要數千元，嚇得他決定放棄，將人生首次街頭流浪獻給香港。

記者隨機挑選3間高中低價的酒店及賓館，再以香港與內地常見的訂房平台，包括飛豬、美團、Klook及Agoda格價，搜尋即晚入住的房價作比較，發現各平台的房價確有差異，但高低差價最多為300元，並沒出現當日的天價。

結果顯示，飛豬及美團兩個內地平台，相比Klook及Agoda兩個本地平台便宜。例如位於重慶大廈的日夜賓館，飛豬即晚房價可低至375.6元，Agoda及Klook分別高出63.8元及41.4元，相差17%及11%。飛豬僅在港威酒店高級房「略遜一籌」，較Klook高出135.5元。

歷山酒店︰與飛豬沒有任何商業合作

據了解，歷山酒店並無提供總統套房等貴價房型，官方網站標價約千多元。《香港01》向歷山酒店查詢，獲回應指沒有與內地飛豬任何商業合作或聯繫，對旅客當日搜尋的價格亦不知由來。歷山酒店建議可到官方網站查詢價格。

飛豬平台︰當晚房價異常、酒店房由第三方上架

飛豬發言人表示，該酒店房間及套餐，由第三方商家上架，在業內屬普遍的做法。至於當晚凌晨的房價，屬於異常情況，飛豬已將相應商品下架，並真誠感謝媒體的監督和提醒。

發言人指，酒店房價隨著供需有所浮動，平台會根據過往酒店房價，制定監測和巡查機制，治理假日時可能出現的不合理定價，以保障消費者權益。若用戶再發現類似情況，可隨時聯繫客服獲取幫助。

李先生打開飛豬App，以推薦排序查詢香港酒店房價，首頁排第一的歷山酒店，連稅索價人民幣111,394元（約123,283港元）。（歐陽德浩攝）

業界指索價逾10萬元情況罕見 或技術出錯

Klook香港業務總經理岑皓祺表示，酒店房索價逾10萬元的情況罕見，估計相關平台發生API或技術問題。他解釋，酒店在正常情況下設有截單時間，凌晨時份不再接受預訂，估計或涉及介面顯示錯誤資訊。「除非訂總統套房啦，冇咩可能喺香港訂到幾十萬嘅房。」

岑皓祺並指，由於各平台在推銷優惠及更新房價的速度有別，因此若在相同時段，於不同平台搜尋同一間酒店，房價或有差異。但他強調，正常仍在合理的水平浮動，「唔會有幾千蚊、幾萬蚊嘅分別。」

Klook香港業務總經理岑皓祺表示，Klook最終目標是向消費者帶來最優惠的價格。（資料圖片）

酒店界籲內地旅客下載各地APP格價

惟為何實測內地訂房平台，卻得出更便宜的房價？酒店業界人士透露，由於內地來港旅客人數眾多，連帶增強訂房平台的議價能力，甚至部份酒店與平台簽訂獨家協議，相對更容易取得低價的房間。他建議旅客訂房前，必先下載不同的訂房平台，包括香港常用的APP，以物色「最抵住」的酒店。

酒店業界人士承認，訂房平台的房價低於酒店官網，除非顧客成為酒店會員，才可享有更低廉的價格。問到酒店可否減價吸客，他直言絕不可能︰「人哋酒店官網定價又高啲，佣金又多啲，我係訂房平台都寧願幫佢賣啦，咁你個排名就會好低。」