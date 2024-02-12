內地客不過夜｜湖南少女窮遊失證件滯港　$40瞓網吧做「特種兵」

【內地客不過夜之一】香港與內地自去年初恢復通關後，內地旅客重臨本港，惟年輕一代的近年掀起「旅遊特種兵」。上月底，本氣溫低至攝氏12度，記者到旺角一間由小紅書推介的樓上網吧，找到兩名來自湖南長沙的女大學生，以極廉價每位40元，在網吧披上羽絨褸，於虛擬世界度過一個寒冷晚上。



該兩名湖南女生原本趁年假到香港即日遊，原定即晚到深圳過夜，卻在港期間意外遺失旅遊證件，導致整個旅程一波三折。訪問當日是她們滯留在港第三晚，頭兩晚都入住賓館，但臨近周末房價飆升約一半，在看過小紅書推介後，貪便宜到網吧過夜，但環境不太舒適，令兩少女極惆悵：「之後幾天怎麼辦？」



內地年輕人近年掀特種兵旅遊 追求性價比極限打卡

內地年輕人近年掀起名為「特種兵」的旅遊模式，跟背包客窮遊不同。「特種兵」追求性價比，以最短的時間，花最少的金錢，身穿簡便的行裝走遍城市每個角落極限打卡，不惜將行程及開支壓縮至極限，因體能要求高、艱苦程度堪比軍隊的訓練。

新冠疫情期間，內地交通便利及旅遊資源豐富的城市，例如北京、上海、南京等，便成為「特種兵」熱門目的地。自去年兩地通關後，熱潮蔓延至本港，「香港日行三萬步打卡經典路線」、「特種兵之極限24小時逛吃香港」，「香港特種兵挑戰不住酒店過夜」，小紅書中便不乏類似的帖文分享。

▼2023年5月19日 內地旅客深入社區打卡▼



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一般即晚回深圳或留港在網吧、麥當勞過夜

綜合小紅書的攻略，「特種兵」的行程主要即日來回或兩日一夜，他們認為白天時間寶貴，清早便從跨境口岸乘坐東鐵綫抵達市區，再根據最節省車費的路線圖，短時間輾轉多個打卡點，絲毫不浪費一點時間，至晚上才返回深圳，或待在廉價的賓館、網吧、麥當勞等地過夜，翌日再繼續餘下行程。

湖南少女貪便宜瞓網吧 度過攝氏12度冷雨夜

上月26日深夜時份，記者走訪旺角一間獲多名內地網友在小紅書推介的樓上網吧，試圖尋找「特種兵」的蹤影。接近凌晨零時，市區氣溫低至攝氏12度，網吧內的顧客不多，卻有兩名女生蓋上厚重的羽絨褸，使用電腦觀看抖音影片，與前後排的顧客顯得格格不入，經詢問後，才得悉背後是一段徬徨無助的故事。

來自湖南的寧同學因證件丟失，無奈滯留香港，晚上只能蓋上厚重的羽絨，在網吧看抖音影片過夜。（郭梓謙攝）

原定一日遊卻丟失旅遊證件 被迫滯留香港過夜

寧同學來自湖南長沙，趁著假期相約朋友來港一日遊，原計劃即晚到深圳繼續旅程。不過她們在1月24日剛抵港便「出師不利」，在欣賞維港景色時，突然發現丟失旅遊證件，被迫滯留在香港過夜，直至尋回或獲補發證件，方可踏上回家之路。

當時二人馬上到沙田警署報失，並嘗試闖關回內地被拒，只能申請補辦證件，最快1月29日下午領證，因此住宿成為她們最急切解決的問題。惟兩名女學生身處異鄉，人生路不熟，負擔能力亦有限，最終她們住宿的經歷一波三折。

住重慶大廈賓館感不適 入住其他賓館房價即飆100元

寧同學稱，她們首晚入住尖沙咀重慶大廈的賓館時，大廈內的非華裔人士的目光異樣，並盯着她們說聽不懂的語言，因此心裡感到不舒服，翌日立即搬至美麗都大廈的賓館下榻，兩晚索價同為200多元。「第一層全都是黑人，感覺要找到自己的同袍才有安全感。」

雖然新入住的房間不算大，足以讓她們安眠一個晚上，但好景不常，翌日房價便因臨近周末飆升100元，超出「特種兵」可負擔的費用。寧同學指，日間除了奔波繼續尋找證件外，並要擔心晚上何去何從，最後在小紅書的介紹下，輾轉至網吧過夜。「本來還想去深圳，經深圳回長沙的，直接回家美滋滋在家躺著，結果只能躺在這裡了。」

網吧前檯的價目表列出，除了按小時收費外，每晚8時正至翌日凌晨2時正入場，暢玩12小時只需40元。換言之，正適合追求性價比的「特種兵」入住。

網吧前檯的價目表列出，每晚8時正至翌日凌晨2時正入場，暢玩12小時只需40元。（歐陽德浩攝）

香港房價物價俱貴只適合一日遊

寧同學認為，香港的酒店房價及物價遠高於內地，只適合一日遊，又稱為了節省開支，連日來只好吃麵包充飢，暫時花費數百元。不過她讚揚維港的景色美麗，會建議朋友來香港旅遊，但她經過近日的遭遇後，估計不會再到香港旅遊。

時針踏至凌晨1時正，本來嘈雜的網吧亦漸漸變得安靜。問到之後數日的計劃，寧同學反問記者可否借宿一宵︰「之後幾天怎麼辦？我也不知道怎麼辦？」

後續︰金鐘站尋回證件 千金散盡終「流淚了回家了」

翌日下午，寧同學在微信向記者求助，原來她曾致電港鐵的失物查詢熱線，卻因不諳粵語只能作罷。記者隨即致電熱線，發現接通後無人工客服，只播出粵語及英語兩種錄音，講解辦理失物的地點及時間，便「嘟」一聲結束通話。記者轉達錄音內容，沒想到3個小時後竟傳來好消息︰「流淚了，回家了回家了。」

不過寧同學抱怨說，金鐘站職員表示證件早於丟失首日已被拾獲，但她最初在西九龍高鐵站求助時，卻沒有職員提供實際協助。「真的對這些服務站的人特別無語，而且沒有一個人告訴我在金鐘站來找。」

經過數日的顛沛流離，寧同學對香港再提不到興趣，狠不得馬上起程坐上高鐵回家，惟當時天色漸晚，只能無奈再逗留一晚。她粗略估算交通、住宿及飲食等開支，發現短短數日，已在香港花上2,000多元。「錢是帶回家過年，結果香港用得差不多了。」