今日必看8分鐘｜美斯缺陣 主辦撤政府資助申請｜荃灣6車連環相撞

美斯無上場｜政府僅與Tatler商美斯須落場 不知與國際邁阿密協議

由Tatler主辦的「香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」昨日（4日）在香港大球場上演，「球王」美斯最終沒有落場表演，令大批入場觀眾非常失望。文體旅局局長楊潤雄今午（5日）會見傳媒，披露政府參與此盛事只在與主辦方Tatler商討，確認合約要求美斯須出場至少45分鐘，惟國際邁阿密就球員上場安排，則屬與球會商討，因此重申要求Tatler交代事件。

美斯無上場｜TatlerAsia主席：撤回申請1600萬政府資助

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊昨日（4日）於香港大球場進行表演賽，惟最終阿根廷球王美斯 (Lionel Messi) 及烏拉圭著名球星蘇亞雷斯雙雙無上場，致球迷最終嘘爆離場嗌「回水」，更有人形容此為「世紀大騙局」。主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière今日（5日）下午6時開記者會交代事件詳情，公布決定撤回申請1,600萬元政府資助，他未有回應記者提問。

美斯無上場｜球迷機場送機 美斯坐旅遊巴尾拉開車簾無特別表情

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊昨日（4日）於香港大球場進行表演賽，惟最終阿根廷球王美斯 (Lionel Messi) 並無上場，致球迷最終嘘爆離場嗌「回水」。國際邁阿密隊員今日乘搭旅遊巴，下午近3時經私人飛機入口進入停機坪，正式結束是次訪港之旅。美斯坐在車尾位置，拉開遮簾望向在場球迷及傳媒。有球迷同樣到場想見球隊一面，惟表示心情沒有因而平復。

荃灣路6車相撞 貨車疑剷壆翻側壓的士、水務署車 司機一度被困

荃灣路發生6車相撞意外，今日（5日）下午1時46分，一輛貨車疑失控剷上花槽，的士及水務署工程車被壓至變形，3人受傷。貨車司機一度被困，由消防員協助爬出車廂。消防用支架固定貨車車身。現場消息指，意外時TESLA私家車、貨VAN、的士、慢線貨櫃車、水務署工程車均停在燈口位，從後駛至的貨車懷疑收掣不及肇禍。據了解，貨車當時載滿貨物。

觀塘道私家車撞欄 司機逃走遭路經緝毒犬車截獲 疑無牌兼毒駕

觀塘道發生懷疑毒駕及涉及無牌駕駛車禍。凌晨1時許，據報一輛私家車，沿觀塘道往黃大仙方向行駛，途至坪石邨對開、即準備上龍翔道橋之前，突然失控自炒埋欄，車頭冒煙，其他駕駛人士見狀代為報案。

私家車旺角遇截逃走 慌不擇路長沙灣逆線撞貨車 司機就擒

一輛可疑私家車，於5日凌晨零時左右在旺角行駛時，被警方交通部人員以車牌偵測系統，揭發懷疑被通緝。交通警員上前截查時，可疑私家車立即加速逃走。雙方一直追逐，至長沙灣東京街時，有人疑慌不擇路，竟逆線轉入福華街，最終在福榮街與永隆街交界時，攔腰撞向一輛正在卸貨的中型貨車左邊車身，私家車車頭損毀，司機被尾隨的警員成功擒獲，他並無受傷。隨即以涉嫌「危險駕駛」將他扣捕帶署扣查。

O記反黑工｜疑黑工速遞員車禍逃去 捱撞外賣員斥低成本爭生意

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）過去兩日（2月3日及4日），拘捕23名任職外賣員的非法勞工，全部為南亞裔免遣返聲請者。《香港01》早前亦接獲讀者報料，可見日前有人員在大角咀拘捕懷疑黑工外賣員；更有任職外賣員的讀者表示，鐵騎早前與一名逆線駕駛電動單車的南亞漢相撞，對方竟棄手機逃去，其電動單車車尾則放有速遞公司的袋，懷疑對方亦是黑工，批評他們駕駛態度不良，又毋須油錢等開支，等同與正規人員低成本爭生意。

灣仔雅慧苑電錶房疑漏水電線短路致爆炸 港燈渠務署到場調查

今日（5日）上午11時14分，警方接報灣仔太原街22號雅慧苑地下電錶房發生輕微爆炸，繼而冒煙。消防員接報到場開喉灌救，警方、港燈及渠務署人員亦到場視察及調查，檢查後證實雅慧苑電力供應沒有受爆炸影響，事件中無人受傷。警方經初步調查相信是附近漏水導致電線短路引致爆炸，現場可見電錶房對開的坑渠不斷有水滲出。警方正繼續調查事件。

盒馬鮮生｜每日過千港客光顧皇庭廣場店 曾日銷近3000隻大閘蟹

自去年2月6日香港與內地全面通關後，北上深圳的港人與日俱增，其中內地連鎖超市「盒馬鮮生」成為港人的新寵之一。原來港人的購買力相當驚人，自去年中秋節後更不斷上升，盒馬深圳區域總經理羅曉偉透露，皇庭廣場盒馬分店，去年10月底曾日銷近3,000隻大閘蟹；更早前的7月份，陽山水蜜桃同樣大受歡迎，每晚7時全部售罄，並曾創出日銷500多盒。