龍年｜警方運輸署籲內地客看煙花後留港過夜：體驗多姿多采嘅生活

農曆新年將有連串慶祝活動，深圳灣口岸年三十至年初四（9日至13日）通宵運作，羅湖口岸年三十及年初二（9日及11日）亦延長服務至凌晨2時。警方及運輸署今（7日）指，2019年花車約4.4萬人參與，最近一次除夕煙花則有40萬人，相信今年數字相若，有信心可處理人流，不會發生上次除夕煙花後往口岸擠塞事件。



另外，警方及運輸署均呼籲內地客可選擇留港過夜，運輸署首席運輸主任（新界）王伯健更表示難得來港看煙花，「建議留係香港過多幾晚，體驗香港多姿多采嘅生活。」



▼2024年農曆新年煙花匯演示意圖▼



警方、運輸署及海事處今日開記者會交代農曆新年期間各項交通安排，港島總區交通執行及管制組警司林知行表示，對上一次花車巡遊、即2019年，吸引約4.4萬名市民到場欣賞；而早前的除夕煙花則吸引約40萬人次觀看，預料初一花車及初二煙花數字相若。他稱不便透露警力安排，但警方絕對有信心及有能力可應付。

對於除夕煙花後，大批內地客欲返內地造成口岸交通大擠塞，導致大批旅客滯留情況，運輸署首席運輸主任（新界）王伯健表示，今次年初二煙花於晚上8時半已結束，相信內地旅客有足夠時間，利用不同交通工具即晚返回內地，亦相信羅湖延長服務兩小時足以應付情況。

警方及運輸署均呼籲內地客可留港過夜，王伯健稱希望內地旅客衷心考慮留港過夜，「留係香港過多幾晚，體驗香港多姿多采嘅生活……都嚟到香港、睇咗煙花，係咪都可以係香港住吓呢？」

+ 1

新界北總區交通部執行及管制組警司蕭奕騏亦稱，鼓勵內地旅客做好行政規劃，「選擇喺香港過夜，避免凌晨離港，以獲取喺香港旅遊嘅經驗。」

另外，警方指維港兩岸有不同觀看煙花地點，九龍方面除傳統天星碼頭、文化中心及星光大道外，亦建議前往新興的西九文化區、漆咸道南及尖東一帶；至於港島除中環碼頭、金紫荊廣場外，也有會展站、灣仔臨時海濱花園、東岸公園及維園道等。

港島總區交通執行及管制組警司林知行提到，維港兩岸有許多不同觀賞煙花地點，不同角度有不同效果，建議市民選中心儀位置應提早出發，並再次提醒維港屬「禁飛區」，不可使用無人機，封路期間會對違泊車輛嚴厲執法，包括無警告下即時拖走違泊車輛。他亦指當日日夜溫差較大，最低只有攝氏13度且有微雨，提醒市民穿厚衣，使用雨具時要互相遷就。