港海事處料初二港澳碼頭繁忙 澳門至下午5時錄26.5萬人次出入境
撰文：何瑞芬
出版：更新：
農曆新年假期不少港人「過大海」往澳門，澳門治安警察局表示，至今午（10日）5時，澳門各口岸錄逾26.5萬人次出入境，其中15.4萬為入境，經港珠澳大橋口岸入境有2.7萬人次。香港海事處亦表示，料農曆新年假期間、尤其明日年初二（11日），有大量旅客出入境，港澳碼頭及中國客運碼頭可能會比較繁忙，提醒市民預早行程。
澳門治安警表示，至今午（10日）5時，澳門各口岸錄逾26.5萬人次出入境，其中15.4萬為入境，出境人次則有逾11萬。
入境人次中，近10萬人次是旅客，經關閘口岸入境最多，有約3.5萬人次，其次則是經港珠澳大橋口岸入境，有2.7萬人次。
香港海事處亦表示，由於預計今年農曆新年假期期間、特別是明日年初二，將會有大量訪港及離港旅客，港澳碼頭及中國客運碼頭可能會比較繁忙。
海事處稱，為確保旅客的行程順利，建議計劃經由跨境渡輪碼頭往返內地或澳門的旅客，應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段使用跨境渡輪碼頭，並留意跨境渡輪公司網站或致電查詢票務的最新情況。
澳門料新春日均60萬人次出入境 跨部門就確保通關有序等作好準備澳門推免費車船票搶客 國際旅客飛抵香港機場可即領票直達澳門澳門去年到訪旅客2800萬人次 按年升3.9倍 比香港少600萬年宵花市｜15個年宵市場共200萬人次到訪 維園年三十單日逾20萬花車巡遊2024｜廣東道傍晚逼爆 港男最期待日本女團Avantgardey花車巡遊．最新交通消息｜港鐵尖沙咀及尖東站各出入口已重開