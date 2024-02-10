港海事處料初二港澳碼頭繁忙　澳門至下午5時錄26.5萬人次出入境

農曆新年假期不少港人「過大海」往澳門，澳門治安警察局表示，至今午（10日）5時，澳門各口岸錄逾26.5萬人次出入境，其中15.4萬為入境，經港珠澳大橋口岸入境有2.7萬人次。香港海事處亦表示，料農曆新年假期間、尤其明日年初二（11日），有大量旅客出入境，港澳碼頭及中國客運碼頭可能會比較繁忙，提醒市民預早行程。



澳門治安警表示，至今午（10日）5時，澳門各口岸錄逾26.5萬人次出入境，其中15.4萬為入境，出境人次則有逾11萬。

入境人次中，近10萬人次是旅客，經關閘口岸入境最多，有約3.5萬人次，其次則是經港珠澳大橋口岸入境，有2.7萬人次。

香港海事處亦表示，由於預計今年農曆新年假期期間、特別是明日年初二，將會有大量訪港及離港旅客，港澳碼頭及中國客運碼頭可能會比較繁忙。

海事處稱，為確保旅客的行程順利，建議計劃經由跨境渡輪碼頭往返內地或澳門的旅客，應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段使用跨境渡輪碼頭，並留意跨境渡輪公司網站或致電查詢票務的最新情況。