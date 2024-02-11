車公廟求籤｜劉業強跌籤心神不定 三跪九叩後第五次終求出靈籤
撰文：孔繁栩
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甲辰大年初二（11日）車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早為香港求得15號中籤，「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，獻君留住待春臨。」
求籤期間發生小插曲，劉業強首四次求籤都未成功，每次都跌出了數枝籤，在廟宇師傅提示下，他在三跪九叩後，隨即在第五次終於成功。有解籤居士表示，求籤期間跌籤，單是意頭已經不好，亦反映求籤者「心神不定」，可能「驚跌晒，又驚求錯」，一般都會請求三跪九叩定一定神，才再求籤。
▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求得第15籤中籤▼
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首四次均跌出數枝籤要再求
劉業強今日按傳統，在沙田車公廟為香港求籤，他下跪接過籤筒後開始求籤，首次跌了3數枝，第二次跌了5、6枝，第三次及第四次各跌了兩枝，廟宇師傅提醒後，劉業強之後三跪九叩，隨即在第五次終於成功，只跌了一枝籤，就是15號中籤，全個過程大概3分鐘。
求籤期間跌籤 意頭不好
車公廟解籤師傅陳天恩居士指，求籤期間跌籤一定不好，單是意頭已經不好，「無人求籤會求到咁，都驚求錯」，對香港都未必好，他指如果求籤者「心入面唔定，驚就會跌晒」，其實這種情況常見，一般都會三跪九叩，目的是幫求籤者安定心神，順利求籤。