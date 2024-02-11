車公廟求籤｜劉業強解15號中籤：政府應撤買樓「辣招」　多辦盛事

今日是龍年正月初二（11日）車公誕，新界鄉議局按照傳統習俗今晨到沙田車公廟為香港求籤祈福。主席劉業強為香港求得第15號的中籤，籤文為：「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，勸君留住待春臨」。



劉業強指今年經濟較差，樓市、股市都向下，籤文意味港人期望政府推出好政策，如撤消樓市買樓「辣招」等，回復自由市場；另外他又指期望政府多辦盛事，邀請更多出名的體育明星等。



▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求得第15籤中籤▼



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第15號的中籤，籤文為：「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，勸君留住待春臨」，解曰：家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂。

這是劉業強由2018年起，連續七次求得的中籤。不過求籤過程不太順利，他連續四次同一時間跌出數枝靈籖，要再重新來過；在第四次後再次誠心向車公大元帥求籖，之後就成，求得第15號中簽。

劉業強及後見傳媒時表示，今年經濟較差，樓市、股市都向下，籤文意味港人期望政府推出好政策，如撤樓市辣招等，回復自由市場；另外他又指期望政府多辦盛事，邀請更多出名的體育明星等。

連續第七年為港求得中籤，劉業強表示香港近年主要發展創科，但需要時間和資金培養及發展，如新田科技城仍需要時間發展，期望科技城未來可吸引更多人才向企業來港，為港提供新方向。

劉業強又提醒政府勿忘記樓市、股市的發展。籤文中提到「求財未遂」，他認為這意味政府不能放棄金融地產發展，相信做好這些板塊可以引領香港到新方向，「好多嘢都唔可以等」。

劉業強又指，過去香港受「黑暴」、疫情影響，相信國安法、《基本法》第23條可令香港穩定下來，同時穩定投資者信心，「政治、經濟都離唔開。」

▼鄉議局主席劉業強連續9年為香港求籤▼



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至於沙田鄉事委員會主席莫錦貴則為沙田求得第50號上籤，籤文為：「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方。」解曰：先難後易，家宅安吉，自身平安，求財大吉。

▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求籤祈福▼

