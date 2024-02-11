車公廟求籤｜威人威威不是威應驗經濟差　兩兔年同一籤恒指跌三成

今日（11日）龍年正月初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗到車公廟為香港求籤祈福，不少人關注車公的啟示。劉業強2023年兔年為港求得11號中籤，籤文為「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」，解籤者指寓意香港經濟非常非常之差。



車公廟靈籤共有96枝，劉業強父親、已故鄉議局主席劉皇發在2011年兔年，都是求得11號籤。無獨有偶，當年恒生指數由年初的23,000點水平一度插至16,000點全年低位，跌約三成，到年尾回升至20,000點關口，跌幅縮窄至約15%；剛過去的兔年，恒指情況相若，由兔年交易首日（2023年1月26日）22,566點，至今年1月22日低見14,961點，大跌33％，上周五（9日）年三十以15,746點收市，跌幅稍收窄至29.5%，遜於2011年的兔年。



2023年兔年1月23日大年初二為車公誕，新界鄉議局主席劉業強代表市民向車公求得11號中籤。籤文為「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」。（資料圖片／林靄怡攝）

劉皇發2011年、劉業強2023年兔年均求得11號籤

劉業強去年大年初二（2023年兔年1月23日）為港求得11號中籤，與其父劉皇發在2011年兔年求得同一枝靈籤。籤文為「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」，解曰：「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合」。

「白登」的典故是劉邦剛平定中原後，隨即率領大軍北伐韓信及與之結盟的匈奴，但在白登山被匈奴埋伏圍困，被困七日七夜，飢寒交迫，史稱「白登之圍」，出現「威人威威不是威」。最後兩句「白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」，就是指劉邦如何擊敗匈奴，以及張良如何出謀獻計，助劉邦統一天下。

2023年兔年1月23日大年初二為車公誕，新界鄉議局主席劉業強為香港向車公求得11號中籤（右），籤文為「威人威威不是威，只當著力有箴規。（資料圖片／林靄怡攝）

解籤師傅：寓意香港經濟非常、非常之差

劉業強當日說，三年新冠疫情令生活很多阻滯，無論上學、就業及家庭團聚，而送虎迎兔前夕，香港與內地終首階段通關，籤文提醒得來不易的形勢要更為謹慎。本港正處於「由治及興」的階段，他寄語政府要多聽好意見；並期待財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》中配合政府政策，形容「無財不合」，「政府真係要多聽意見。」

車公廟解籤師傅陳天恩當日解釋，籤文是指當權者勿自以為是，應廣納意見：「唔好將所有事情攬上身，就好似當年劉邦圍困白登，好彩就有張良，有個能人將經濟搞返好，否則香港唔知會點樣。」他稱，籤文指涉本港經濟而非政局環境：「寓意香港經濟非常、非常之差，但有能人異士可以搞返好佢，重復以前光景。」

至於香港與內地恢復通關又可振興經濟？陳天恩說，即使旅客來港消費，對本港經濟振興亦不樂觀，中央出手亦未有太大提振作用，始終需求良將點石成金。

▼鄉議局主席劉業強連續9年為香港求籤▼



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2011年兔年恒指曾跌31% 年底收復一半跌幅

2011年兔年香港以至全球經濟也動盪，受美國債務上限危機及歐洲主權債務危機年中爆發影響，觸發全球股災，香港恒指由年初的23,000點水平一度插至16,000點全年低位，由牛市淪為熊市，到年尾也只能守著20,000點關口。當年3月2日，時任財政司司長曾俊華宣佈向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放6,000港元，預計耗資360億元，為香港開埠以來首次直接派發現金予市民。

2011年兔年首個交易日（2011年2月7日）收市報23,553點，最後一個交易日（2012年1月20日）收市報20,110點，下跌14.6%。相比全年低位（2011年10月4日）收市16,250點，全年最大跌幅31%。

▼2023年1月23日大年初二 劉業強為香港向車公求得11號中籤▼



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2011年兔年恒指年底尋底 全年跌幅曾見33.7%

2023年兔年香港本地生產總值雖然回復3.2%的增長，但全面通關後旅客來港不似預期，加加上北上消費持續，而樓市股市全面下跌，恒指不斷尋底。

2023年兔年首個交易日（2013年1月26日）收市報22,566點，最後一個交易日（2024年2月9日）收市報15,746點，下跌30.2%。相比全年低位（2024年1月22日）收市14,961點，全年最大跌幅33.7%，也是近15個月新低，內地出手救市，才令過年前反彈