車公廟求籤｜劉業強為港求得中籤　居士：走入八陣圖氹氹轉出不來

今日正月初二（11日）車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早按照傳統習俗到沙田車公廟為香港求籤祈福，劉業強求得籤文為：「車公靈簽 第十五簽 中籤，斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，勸君留住待春臨。」



車公廟解籤師傅陳天恩居士向《香港01》拆解籤文，指「只能講一句，麻麻地」，他指出籤文「走入八陣圖一樣，喺度氹氹轉，轉唔出嚟，行到腳都踎，車公就勸你抖一抖，等下，但依家春天喇喎係咪好呢？係咪咁凄涼？」，他指籤文可理解經濟開始好，但「勸君留住待春臨」一句，「究竟係點樣有待大家去理解喇」，但相信一切是成事在人。



▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求籤祈福▼



+ 3

鄉議局主席劉業強為香港求籤祈福，求得車公靈簽第十五簽中籤；副主席莫錦貴為沙田區求得50上籤。（文睿攝）

劉業強為香港求籤祈福，求得車公靈簽第十五簽中籤。籤文內容如下：

斧斤持以入山林，未得之時那處尋；



損了良材失卻力，勸君留住待春臨。



解籤：家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂

斷籤：家宅不安，占病拖延，自身運滯，出入無功，婚姻不合，求財虧本，時衰命蹇，徒勞無功，萬事守舊，靜待時至

家宅：平安

出行：不宜遠行

姻緣：有待了解

行人：快至

生育：小心有驚恐

訴訟：以強硬態度談判

事業：宜守

搬遷：不宜

自身：不可急進

疾病：小心腰部

財運：時機未到

車公廟解籤師傅陳天恩居士。（資料圖片/歐嘉樂攝）

▼鄉議局主席劉業強連續9年為香港求籤▼



+ 4

▼2023年1月23日大年初二 劉業強為香港向車公求得11號中籤▼

