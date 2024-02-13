山頂纜車「打蛇餅」要等2小時　江西旅客形容人流可怕：不想去了

來到農曆新年假期的第4日，山頂人頭湧湧。今日（13日）下午，輪候山頂纜車的隊伍打蛇餅，預計所需等候時間最多要兩小時。有內地旅客首日到港即安排到山頂遊覽，惟最終見人流很可怕，笑言不想去了。



今日的山頂人頭湧湧。（Wai LI Lam提供）

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記者下午約4時到達前往乘搭山頂纜車的隊伍位置，現場實施人流管制。至下午5時半，人龍長至香港公園巴士站，巴士站位置非常擠迫，在場職員指預計等候時間需約個半小時至兩小時。

旅客：老人家排隊較辛苦

來自江西的郭氏家庭，今天首日到港就將山頂纜車編排在行程中。郭婆婆表示，「太多人了，排隊確實辛苦。」其女兒打算尋找有否巴士代替，「要是也要排隊，就會離開。」

深圳灣口岸方便 不打算在港留宿

其女兒又指，本身都有做功課預計到會很多人，惟看到實質情況後無奈笑言「（現場人流）更加可怕⋯⋯不想去了。」、「我們年輕人沒所謂，但老人家排不了。」即日來回的他們指，不打算在港留宿，又稱深圳灣口岸24小時運作，十分方便。

港人已購票唯有繼續排隊

港人李先生指，昨日（12日）有朋友介紹他們到此一遊，惟未有預計人數眾多，稱「冇諗清楚囉，新年唔應該嚟。」不過他們已經購票，笑言「準備賣比啲祖國人」，但都會堅持繼續排隊。

另有來自湖北的江先生及余小姐一直觀察隊伍，他們指自己是第一天到港，剛過關就到此打算乘搭纜車，但見到太多人就有所卻步，決定去其他地方閒逛「看有沒有甚麼吸引。」

而有來自上海的入場觀眾就表示，本身有預計到因為假期會人數眾多，加上主要想帶小朋友旅遊，所以自己並不會後悔，仍非常期待上山頂看風景。