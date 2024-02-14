澳門初三錄逾21萬旅客　澳旅議會料8日內地春節假入境人次破百萬

澳門旅遊局周二（13日）公布，新春假期年初一至初三（10日至12日），日均旅客達到16萬7000人次，其中初三有超過21萬人次旅客入境，是去年以來單日入境人次的新高，亦是有單日統計數據以來第二高。澳門旅遊業議會會長胡景光今（14日）接受港台節目《千禧年代》表示，相信接下來春假仍是入境高峰期，訪澳旅客人次會超過100萬。



▼2月11日 港澳碼頭往澳門人流多▼



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內地新年長假由初一（10日）起到至初八（17日），胡景光於港台節目表示，假期年初一至初三以自由行旅客為主，而旅行團則每日有約200團，並以內地客為主，香港旅客佔兩成多，他提到，香港旅客消費多集中在「食」。

胡景光：澳門與香港是合作關係

澳門旅遊局局長文綺華早前預計，今年新春假期平均每天有12萬人次旅客入境，料8日黃金周至少有96萬人次旅客訪澳。胡景光就相信接下來的新春假期仍是入境高峰期，又認為訪澳旅客人次會超過旅遊局局長所料，達100萬人次旅客訪澳。

他表示，澳門政府近年為改善及旅遊創新，在澳門增設不少打卡位、室內遊戲活動、演藝活動等，香港人都會訪澳觀看演唱會，相信這亦是吸引旅客的因素。

他又認為，澳門與香港在新春期間是互相合作的關係，皆因他留意到內地旅客若以旅行團形式訪澳，多數都會是「港澳聯遊」；若是以自由行方式，則會一次訪港、一次訪澳，認為兩地都有各自的吸引力。

他提到，新春假期酒店的入住率達9成多，較疫情前多85%；價錢方面，近金光大道的五星級酒店價格為4至5千元，而近半島的三、四星級酒店價格則為1至2千元，較平日假期的價格多三至四成。而澳門博彩業方面，胡景光表示假期期間人數有所上升，相關場所人頭人頭湧湧。