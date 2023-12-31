乳癌｜預防乳癌吃5大營養素！維他命D改善細胞激素控制癌症副作用

乳癌是許多女性聞之色變的婦癌之一，造成的原因可能與先天遺傳、荷爾蒙、環境等相關。而想要預防乳癌，該怎麼吃？



根據近年國內外文獻資料，分析出葉酸、維他命D、Omega-3、Q10、膳食纖維等營養素，有一定的幫助。

預防乳癌營養素（按圖看清👇👇👇）

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預防乳癌營養素：葉酸功效、食物、攝取量

葉酸負責身體最重要的甲基化反應，負責參與多種生理代謝功能。在2020年曾有一篇觀察性研究發現，葉酸攝取量與乳癌風險呈現負相關。另外，也有其他研究發現，經常飲酒者，若葉酸補充不足，乳癌風險也會提升。

相關食物

全榖雜糧類：米胚芽。

蔬菜類：菠菜、紅莧菜。



建議每日攝取量

400～600ug。



預防乳癌營養素：維他命D功效、食物、攝取量

維他命D除了維護骨骼外，還可以調節身體的免疫功能，並與許多內分泌系統息息相關。曾有一些觀察文獻發現，許多乳癌患者的維他命D攝取量不足。更有研究指出，乳癌患者若以瑜伽搭配攝取高劑量維他命D，可改善細胞激素，控制癌症副作用等。

相關食物

豆魚蛋肉類：白飯魚、虱目魚、白帶魚、烏魚子、鴨舌、吳郭魚、蝦米、三文魚、鴨翅、小黃魚。

蔬菜類：太陽曬過的褐色蘑菇、波特菇、舞茸。



建議每日攝取量

10～15ug。



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預防乳癌營養素：Omega-3功效、食物、攝取量

Omega-3是一種多元不飽和脂肪酸，包含EPA、DHA等重要成分，具有抗發炎、防止身體細胞發生病變等效果。研究發現，足量的Omega-3攝取可以抑制乳癌腫瘤的生長。而乳癌晚期患者接受治療時，經常會發生的口乾症，也可以透過Omega-3補充改善。

相關食物

豆魚蛋肉類：鯖魚、烏魚子、秋刀魚、大西洋三文魚腹肉、馬鮫魚卵（又稱土魠魚）、花鯧、海鱺魚片。

堅果與油脂類：亞麻仁油、亞麻仁籽、奇亞籽、核桃油、油菜籽油、芥花油、大豆油、松子仁。



建議每日攝取量

750～2000mg。



預防乳癌營養素：Q10功效、食物、攝取量

粒線體是細胞中最主要的氧自由基產生位置，Q10具有抗氧化作用，能夠保護粒線體免受氧自由基的損傷。有一些研究觀察到，Q10可以減少乳癌患者的身體發炎反應。

相關食物

豆魚蛋肉類：豬心、牛心、牛肝、牛肉、豬肝、吞拿魚罐頭、雞肉。

堅果與油脂類：菜籽油。



建議每日攝取量

台灣衛福部建議攝取上限為30mg。



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預防乳癌營養素：膳食纖維功效、食物、攝取量

膳食纖維對身體有許多的保健功能，曾有研究指出，增加膳食纖維的攝取，可以降低罹患乳癌的機率。《美國臨床營養學期刊》曾追蹤71萬名女性，發現攝取最多膳食纖維者，罹患乳癌的風險最低。

相關食物

全榖雜糧類：花豆、紅豆、綠豆、米胚芽、小麥、即食燕麥片、紅藜。

豆魚蛋肉類：烘烤黑豆、白鳳豆、黃豆、毛豆。

蔬菜類：紫蘇、牛蒡、莧菜、椰菜花、秋葵。

水果類：黑棗、熱情果、番石榴。



建議每日攝取量

25克以上。



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Tip：亞麻仁油烹調祕訣，掌握1溫度不變質

亞麻仁油是Omega-3多元不飽和脂肪酸，能降低發炎反應對身體的傷害。不過Omega-3不耐高溫，烹調時須注意，加熱最好不要超過45度，拿來涼拌就好。

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