乳癌｜36歲女老師「無症狀」竟中招！醫提醒不只有硬塊留心8現象

台灣一名36歲女老師生活規律且自律，某天在同事的邀約下做了女性相關的超聲波檢查，意外發現左側乳房有一個邊緣不規則的低回音結節，進一步切片檢查，才發現竟罹患了乳癌。



台灣北投健康管理醫院沈彥君主任醫師指出，不同的乳癌類型或是不同時期的乳癌症狀表現都會不太一樣，要注意的是乳癌的表現不只有硬塊而已，還會出現如乳頭或周圍有皮疹或發紅、一邊或兩邊乳房大小或形狀產生變化、乳頭外觀出現如凹陷等變化、乳房不適或搔癢、乳房顏色改變、乳房短時間內出現尺寸改變、乳頭皮膚脫皮、乳房增厚或腫脹等；甚至乳癌在發展初期，可能因尺寸還小或是生長位置較深，若只憑觸摸或是外觀上肉眼評估皆無法判斷，最好的方式還是要透過定期乳房影像檢查，才能完整檢視。

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台灣沈彥君醫師也補充說明，除了乳癌家族史，乳癌相關的危險因子還有很多，包括年齡（年齡愈大乳癌發生率愈高）、初經來得太早或停經太晚、肥胖、抽煙飲酒、未曾生育哺乳、超過30歲才生第一胎、偏愛吃高油脂食物、日常生活長時間接觸環境荷爾蒙（化妝品、殺蟲劑、藥物、塑化劑）等都可能增加罹患乳癌的風險，因此無論是否有乳癌的家族史，所有的女性朋友都應該要主動為自己安排乳癌篩檢。

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台灣國健署提供45歲至70歲的女性，或40歲以上至未滿45歲且其母親、女兒、姊妹、祖母或外祖母曾患有乳癌的女性，每兩年一次免費乳房X光攝影檢查，不過，台灣女性有較高比例為乳腺緻密型的乳房（八成以上女性），乳腺過於緻密在乳房X光攝影檢查會降低病灶偵測的敏感度，台灣沈彥君醫師建議，45歲以下的女性可首先利用乳房超聲波作為定期檢查乳房的工具。

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最後，台灣沈彥君醫師提醒所有女性朋友，目前乳癌是台灣女性發生率第一的癌症，其中大多數的乳癌患者並沒有家族病史，因此不可因家中無乳癌病史便掉以輕心，雖然乳癌是台灣人女性的健康頭號公敵，但事實上乳癌並不可怕，只要做到定期乳房篩檢「早期發現，透過正規治療」乳癌的整體治癒率可高達85％，第0~1期個案還可高達95%以上。

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