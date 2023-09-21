癌症基金會粉紅革命2023　粉紅大使馬黎珈而呼籲關注乳癌定期檢查

乳癌是本港女性最常見癌症及致命癌症第三位。根據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，每14名婦女中有一人有機會在一生中患上乳癌#^。香港癌症基金會今年以「乳癌風險，無分大細。時時CHECK住，齊齊參與」為口號，並邀請到Gigi馬黎珈而 (原名黎姿) 成為新任粉紅大使，和乳癌康復者、醫生、贊助商等一同出席今日啟動禮活動，呼籲公眾正視乳癌，守護乳房健康！



根據醫管局核下的香港癌症資料統計中心最新數據顯示，2020年新增近5000名女生患上乳癌。一直致力提升大眾對女性乳房健康關注的香港癌症基金會，除了向受乳癌影響的人士提供專業支援外，自2000年開始，每年10月亦會舉辦關注乳癌教育暨籌款活動 -「癌症基金會粉紅革命」。

香港癌症基金會年度關注乳癌教育暨籌款活動「癌症基金會粉紅革命」。(圖片由香港癌症基金會提供)

作為一年一度的全港最大型關注乳癌活動，「癌症基金會粉紅革命」除了藉此響應國際乳癌關注月外，更期望透過一系列教育及宣傳活動，如：「粉紅服飾日」、「粉紅購物月」等籌款活動，喚醒公眾對乳房健康的關注。今年，基金會目標籌募300萬港元向為乳癌患者及其家人提供免費專業支援，鼓勵適時及定期檢查乳房。

今年活動口號為「乳癌風險，無分大細。時時CHECK住，齊齊參與」。於今日啟動禮中，新任粉紅大使Gigi馬黎珈而聯同癌症基金會成員、乳癌康復者、贊助商、熱心支持者及一眾嘉賓，為10月舉行的重點活動揭開序幕，呼籲大家適時檢查乳房及支援受乳癌影響人士。

「癌症基金會粉紅革命」粉紅大使Gigi：愛自己，健康放在No.1位置

Gigi今年首次以粉紅大使身份出席「癌症基金會粉紅革命」2023啟動禮。(圖片由香港癌症基金會提供)

作為一位身兼多職的女強人，Gigi表示明白在工作和健康中取得平衡實在不易。但無論工作多繁忙，都會注重健康，亦希望大家抽時間做定期檢查。Gigi續指，希望以粉紅大使身份，身體力行支持女性。同時，Miricor亦會成為首席贊助商，支持及幫助有需要人士。

癌症基金會創辦人及總幹事羅莎莉女士。(圖片由香港癌症基金會提供)

癌症基金會創辦人及總幹事羅莎莉女士表示感激各界支持，特別感激新任粉紅大使Gigi的加入，並期望活動可以繼續提升各界對乳癌的關注。「癌症基金會粉紅革命」踏入第23個年頭，希望與世界各地目標一致的各個組織響應國際乳癌關注月，鼓勵不同年齡層的女性關心自己的乳房健康，並支援受乳癌影響的人士。

從Pilates導師到乳癌康復者的心路歷程

乳癌康復者、癌症基金會普拉提斯伸展運動導師張岫雲女士。(圖片由香港癌症基金會提供)

康復者張岫雲女士分享抗癌經歷，她表示自己在2014年加入癌症基金會成為身心靈健康服務導師，透過普拉提斯伸展運動與乳癌患者一同鍛鍊身體。但2021年間有一天無意中摸到乳房有硬塊。由於當時疫情嚴峻，所以沒有即時做檢查。直至2022年5月做婦科檢查的時候，證實患上家族遺傳性乳癌。幸運地，她得到癌症基金會幫助她面對生活上種種挑戰，令她抗癌路上並不孤單。經治療後現已康復，她希望再次以Pilates導師身份，為癌症患者服務，令她們明白癌症並非想像中的恐怖。她鼓勵大家凡事以平常心、正向心態面對，有需要時，最重要懂得尋求支援。

癌症基金會執行委員會成員及香港乳癌研究組召集人曾詠恆醫生。(圖片由香港癌症基金會提供)

內科腫瘤科專科醫生、癌症基金會執行委員會成員及香港乳癌研究組召集人曾詠恆醫生亦呼籲女性關注乳房健康：「及早發現，及早治療。女士們應時刻留意自己的乳房狀況，定期檢查。一旦發現任何異常，應立即向醫生諮詢。」

今年癌症基金會「粉紅服飾日」已定於10月27日（星期五）舉行，大家當天可響應活動號召，穿戴粉紅衣飾向乳癌患者作出支持鼓勵，詳情請瀏覽www.dresspinkday.com。另外，亦可於「粉紅購物月」購物行善，選購由贊助商推出的粉紅精選商品及限定優惠，部分收益將撥捐癌症基金會免費乳癌支援服務，支持乳癌患者。

#香港癌症資料統計中心2022 (2020年統計數據)

^一生累積風險 (0-74歲)