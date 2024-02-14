龍年｜羅湖及深圳灣口岸「加班」　1.7萬人次通宵出入境港人為主

港府因應今年1月1日元旦凌晨出現內地旅客滯留，於今個農曆年間分別延長羅湖及深圳灣口岸服務時間。總結過去五日關口「加班」數據，總共有17,523人次進出香港。



當中入境人次共9,877人，逾八成、8,079人次為香港居民，訪港內地客只有1,657人次佔16%；出境方面總共有7,646人次，當中四成為內地客共3,165人次，通宵出境的港人較多，有4,317人次佔56%。從數據可見，口岸「加班」反而便利了「北上」的港人通宵回港，亦分流了「北上」港人，於凌晨時段返內地。



「加班」時段出入境 港人佔七成

根據入境處數字，兩個口岸在「加班」時段，總共有17,523人次進出香港，當中兩成人流為內地客，七成為香港居民。

羅湖兩晚共5723人次出入境 內地人較少

羅湖口岸在年三十晚及年初二「加班」開放至凌晨2時，即各多兩小時。期間共有5,723人次出入境，兩日分別錄得2,213人次及3,510人次。年三十晚以出境人數為主，有1,390人，當中1,095人是香港居民，內地客只有291人；年初二則以入境人數為主，有2,023人，當中香港居民有1,927人，內地客只有89人。

深圳灣人流年初四高峰 六成內地客北上

深圳灣口岸自年三十晚至年初四24小時運作，於午夜12時至上午6時30分「加班」，期間出入境數字合共11,800人次，人流高峰在年初四（13日）凌晨錄得3,080人次，有近七成人即2,092人入境。當中主要為港人，有1,711人，內地客僅349人；出境人數為988人，主要是內地客，佔六成共585人，香港居民有354人。

▼1月1日 大批內地客於上水站滯留▼

