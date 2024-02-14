龍年｜初一至初四74萬人次訪港險勝澳門　西九龍站初四入境破紀錄

龍年農曆新年長假結束，今年大年初一至年初四（10日至13日）紅日假期，訪港旅客共有74萬人次，比去年兔年有限度通關時多近七倍，而訪港客中鄉九成為「南下」內地客錄得65萬人次。與澳門相比，澳門過去四日有70萬旅客人次，當中內地客有52萬人次，分別比香港少4.2萬人次及13萬人次。



▼年初四山頂纜車打蛇餅▼



+ 4

比兔年有限度通關多6.8倍

根據入境處數字，大年初一至年初四（2月10至2月13日），訪港旅客錄得745,598人次，比2023年有限度通關的大年初一至年初四（1月22日至1月25日）的95,353人次多6.8倍。

▼2月13日早上 港珠澳大橋口岸▼



+ 7

初一至四65萬內地客比去年多11倍

過去四日訪港旅客當中，近九成為內地旅客有652,755人次，海外旅客有92,843人次，分別比去年的56,296人次或39,057人次多近11倍或近1.4倍。

初四南下內地客多過北上港人

值得一提，昨日南下內地客錄181,265人次，北上港人錄176,910人次兩者相差4,355人次，是中港通關後，鮮有出現南下內地客多出北上港人。

高鐵西九龍站初四錄7.2萬人次入境破疫後紀錄

高鐵西九龍站在2月12日及13日分別錄得12.1萬及12萬人次出入境，是繼去年12月23日12.4萬人次後，再突破12萬；其中昨日入境人數超過7.2萬人次，創疫情後新高，上一次入境高峰於去年12月31日有近7萬人次。

訪澳旅客錄703,347人次

澳門在大年初一至大年初四，訪澳旅客數字錄得703,347人次，比訪港旅客少4.2萬人次；訪澳的內地客有524,627人次，比訪港內地客少近13萬人次；同期香港居民有約13.5萬人次「過大海」。