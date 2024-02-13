美斯之亂vs賀歲盃｜李家超大球場10日內冷與熱　今興奮攬名宿

賀歲盃今日(13日)在大球場上演，由「世界明星隊」鬥「香港明星隊」，一眾名宿合演一場好波，共有十球入場，逾2萬名球迷入場感值回票價。十日前的2月4日，球王美斯（Messi）領軍的國際邁亞密（Inter Miami FC），則因美斯齋睇無落場，令入場的3.8萬球迷從失望變為憤怒。



特首李家超兩場都有入場，他今日同樣負責頒發獎盃予勝出的隊伍，十分興奮，更與前英格蘭門將占士代擁抱，笑容滿面。相反2月4日那天，李家超頒獎予國際邁亞密時表情平淡，而當日美斯不止拒絕代表領取獎盃，更在李家超與球員握手時走向後排溜走。



李家超今日中場時間，更進入球員休息室，與世界明星隊球員合照、談話，接收17位球星簽名的球衣，與受到國際邁亞密的對符截然不同。



賀歲盃今日在大球場上演，由「世界明星隊」鬥「香港明星隊」。因應美斯齋眼無上場的美斯之亂事件，主辦方早前表示，今次賀歲盃合約形式有別於近期的表現賽，賽事主辦單位是逐一跟各球員獨立簽約，而且門票定價較低，「回水機會低但性價比超高」。

李家超笑容滿面頒獎 與前英格蘭門將占士代擁抱

今日兩隊落場亦盡全力踢，世界明星隊最終以7比3獲勝。特首李家超在完賽後向世界明星隊頒授獎盃，十分興奮，更與前英格蘭門將占士代擁抱，笑容滿面。與國際邁亞密訪港對香港隊，李家超頒授獎盃時表情平淡，形成強烈的對比。

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李家超2.13不時向市民揮手 2.4「無眼睇」

除了頒授獎盃時笑容滿面外，比賽進行中時，李家超與文化及體育局局長楊潤雄亦不時向市民揮手；觀看國際邁亞密表演賽時，李家超一直目無表情，甚至被拍攝到「無眼睇」，似乎一直等待球王美斯上場，由希望變失望。

2月4日球王美斯（Messi）領軍的國際邁亞密（Inter Miami FC）對戰香港隊，（特首李家超（前五）、財政司司長陳茂波（前六）、文體旅局局長楊潤雄（前八）、財政司副司長黃偉綸（前九）及電訊盈科主席李澤楷（前十）都有到場看比賽。（袁志浩攝）

根據政府政府事後公布，當日在球賽最後10分鐘，才獲主辦方Tatler Asia告知美斯不會上場。當日政府曾向Tatler詢問國際邁亞密及美斯，可否由美斯親自交代未能上場原因，或是代表球隊領取獎盃，但均被拒絕，美斯更在李家超與球員握手時，走向後排溜走，故意避開，事件後演變成「美斯之亂」，Tatler Asia向入場球迷退款一半，暫且平息下來。

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李家超：雙方球員落力表演精湛球技 十全十美

李家超事後在社交媒體。分享中瑒時在休息室與國際明星隊會面的圖片，可見他十分興奮地與各球員合照、聊天，又看着17位球星在球衣上簽名。他指17位世界級球星中有7位曾取得世界盃冠軍，包括前歐洲及世界足球先生李華度、「羅馬王子」托迪和「西班牙鐵衛」佩奧爾等等，「陣容相當鼎盛。比賽期間，雙方球員落力為大家表演精湛球技，觀眾都看得十分投入和開心。」

「世界明星隊」最終以七比三取勝，「香港明星隊」表現出色，雖敗猶榮。球賽全場共有10個入球，為今個新春假期畫上一個十全十美的句號。 李家超事後在社交媒體撰文

李家超表示，「世界明星隊」又特別向全港市民送上驚喜禮物——一件載有他們17位球星親筆簽名球衣，由他代表香港市民感謝他們。

他表示，今年香港將會舉行多項國際級大型盛事，不單為香港注入源源不絕的動力和氣氛，亦盡顯香港盛事之都的地位和魅力，吸引全球各地人流訪港。政府會繼續和社會各界共同推動盛事經濟，務求加倍發揮「磁石效應」，帶動旅遊、酒店、餐飲和零售業等發展，讓市民市道越來越暢旺。