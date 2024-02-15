澳門輕軌｜東線行車系統批予三菱重工等合營　涉額逾36億澳門元

澳門公共建設局今（15日）宣布，將輕軌東線行車系統判予三菱重工、得寶與豪進公司合營承辦工程，涉款36.57億澳門元，料2029年5月底完工，今次是繼石排灣線及橫琴線後，再將行車系統工程批予該公司。輕軌東線建築工程已於去年動工，料2028年建成、2029年通車。



澳門輕軌。（潘耀昇攝）

澳門公共建設局表示，輕軌行車系統 2009年開始國際公開招標，當時共收到3份標書，最後由三菱重工投得。當局早前已把即將通車的石排灣線及橫琴線後行車系統工程批予三菱重工、得寶與豪進公司合營承辦工程，今日正式將輕軌東線交予該公司，工程總價為36.57億澳門元，料2029年5月31日完工。

至於輕軌東線建造工程則已於去年動工，預計2028年建成，2029年通車，全長約7.7公里，共設6個地下車站，呈南北走向貫通新城A、E兩個新區，並連通輕軌氹仔線。

（澳門輕軌網站）

澳門當局指，已獲全國人大常委會授權管轄拱北口岸東南側V形地，輕軌東線延長的車站位置，會盡量接近至關閘口岸，政府亦研究輕軌東線延伸青茂口岸。

輕軌東線共分南北兩段，北段建造工程由中國土木工程（澳門）有限公司、南光置業有限公司、中鐵十六局集團有限公司澳門代表處合作經營投得；南段則由中國建築工程（香港）有限公司澳門分公司、 中國建築工程（澳門）有限公司、上海隧道工程股份有限公司-澳門分公司 合作經營投得，總造價預算約93億澳門元。