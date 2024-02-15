男子涉以玩貓為名姦18歲少女　事後發短訊稱忍不住兩稱「srooy」

18歲少女報讀香港專業教育學院(IVE)後，加入Telegram的相關群組，其後收到一名群組男成員私訊，兩人開始聊天，男方並相約少女到其流浮山住所玩貓，期間涉嫌在未使用安全套下把少女強姦，他並在少女離開時把500元強行塞入她外套的袋中，又發訊息稱：「我對你有意思，今日忍唔住，真係srooy(應為sorry)」。男子被捕後指少女自願性交。他否認強姦罪，案件今（15日）在高等法院開審。



被告陳俊君，33歲。他被控於2022年1月21日，在天水圍沙江圍某單位強姦當時18戱的X。

被告陳俊君否認強姦18歲少女，案件在高等法院開審。（資料圖片）

被告向X私訊並上傳貓照

X供稱，於2021年報讀香港專業教育學院，並加入Telegram的相關群組。至翌年1月，本身為該群組成員的被告私下發訊息予X，並上傳一張貓相給她，兩人開始聊天。被告並邀請X到其住所玩貓和用膳，X亦有赴約。

入房後稱覺冷藉機攬著X

於案發日，X再到被告的住所玩貓。期間，被告著X到其房間聊天時稱感到寒冷，然後攬著X，被告之後將X推到床上，並吻她的臉，又掀開其衞衣摸她的胸。被告繼而脫去雙方的褲子，然後捉住X的手，在未有使用安全套下與X性交，並在X體外射精。X強調，當時嘗試推開被告亦有叫「唔好」，但被告未有理會。

X拒收500元並把鈔票扔在地

被告在侵犯X後躺在床上，X欲開門離開單位但不果。此時，被告把500元塞給X，她拒收並把該鈔票扔在地上，被告拾起鈔票再塞入她外套的袋。X離開單位後，致電求助。

被告事後發短訊稱好擔心你儍豬

控方的開案陳詞續指，被告隨後以Telegram傳送訊息，包括「其實你對我有無感覺？今晚srooy(應為sorry)，我對你有意思，今日忍唔住，真係srooy」，「你唔覆我，我好擔心你傻豬」和「對唔住....你俾個機會我照顧你，可以嗎？」

被捕稱女方自願

被告於同日被捕，警誡下稱：「我頭先係有同個女人在間房做愛，但佢自願架。」警方其後檢驗X的內褲，發現被告的精液。

案件編號：HCCC118/2023