山姆中伏｜Hello Kitty麻雀一副牌5隻「六萬」　亦有人無「萬子」

新年不少人都想發新年財，跟一眾親朋戚友開枱打麻雀，變成傳統習俗。一副麻雀有144隻，有沒有想過麻雀多一隻少一隻結局都會完全不同，近日有「苦主」在Facebook的「山姆中伏分享Group」發出帖文，表示在深圳山姆超市買入的Hello Kitty麻雀，竟然出現5隻「六萬」，但「七萬」就少了一隻，事主致電代購想換貨時，對方表示「無得換」。

事主揭發事件是因為和朋友打牌，打出「六萬」叫碰時方發現，她把經歷分享時，引發更多「苦主」貼圖，分享還有5隻「二萬」、5隻「伍萬」，甚至「無萬子」只有兩組筒子，大家互相「苦笑」，揚言要開一個「交換group」。



事主引爆多名苦主分享 有不同款5隻「萬子」

該名「苦主」和朋友打了半小時麻雀，就在她終於打出「六萬」時，有朋友叫碰，然而局中另一人卻稱他已有2隻「六萬」在手，當時他們才察覺麻雀中，「六萬」的數目竟不只4隻，而「七萬」則只得3隻，少了1隻。

建議開個「山姆麻雀交換谷」

禍不單行，帖文下引發其他「苦主」紛紛留言，表示同樣在山姆買到錯版麻雀，有網友表示上次買到5隻「伍萬」，亦有人5隻「二萬」同時少了1隻「三萬」的麻雀，笑謂：「好彩可以自己加一筆就搞掂。」

更有網民笑稱可以「開個山姆麻雀交換谷」，讓大家交換到正確的山姆麻雀；亦有網民留言「同屋企人差啲打交，以為有人出千」，十分搞笑。

有人無任何「萬子」

亦有網民分享的經驗更有趣，當大家訴苦說多了哪一隻「萬子」時，居然有人展示一副沒有「萬子」麻雀，因為重複了一組「筒子」。