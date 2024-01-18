環團揭北都逾78公頃濕地遭毀　面積近四個維園　促加快設濕地公園

長春社聯同綠色和平今日（18日）發佈研究，發現自政府在2021年公佈北部都會區發展意向後，最少78.7公頃濕地遭破壞，面積等同4個維園。當中蠔殼圍的破壞，更在兩年半間急增一倍。



團體促請政府「三管齊下」保育濕地，包括加快落成三寶樹濕地保育公園、為新田科技城重新劃界等。



長春社聯同綠色和平公布，北都擬建的濕地保育公園範圍，有逾78公頃土地遭毀。（廖雁雄攝）

實地考察濕地 六成破壞個案屬自然保育區內

長春社和綠色和平在2021年7月至2023年12月，展開為期近兩年半的研究，包括多次實地考察，並根據期間的衛星圖，分析北部都會區擬興建的四個濕地保育公園範圍，即南生圍、三寶樹、蠔殼圍及香港濕地公園擴展部分，及北都發展計劃公佈以來，擬議範圍內的環境破壞及違例發展的情況，並翻查新田科技城、各項規劃申請等，推算濕地保育公園擬議範圍內潛在的發展威脅。

研究發現，蠔殼團的濕地破壞稱冠，佔該保育公園擬議範團逾一成，面積約 36.9公頃；其次為新田，面積約 27.2公頃。涉及的主要破壞行為包括大規模平整及挖掘、填高或擴闊塘壆、長期放置挖泥機及貨櫃等，其中近六成個案更發生於自然保育區內。

長春社公共事務主任周藹銓則指，政府遲遲未定立保育方案，使周遭因發展誘因而展開的填塘劇增。（廖雁雄攝）

去年尾非法傾倒泥頭 憂搶閘「填塘」

團隊又指，去年12月下旬，目睹至少有7輛泥頭車於一小時內，駛入新田濕地保育區內疑似非法傾倒泥頭，擔憂北都濕地一帶將出現更多搶閘「填塘」的情況。

研究亦估計，有587公頃擬議濕地保育公團的範團，位處計劃中的官方或私人發展項目，或屬發展導向用地，因此有機會被「搶走」。以新田科技城為例，最快在今年「搶走」180公頃原擬作三寶樹及蠔殼圍濕地保育公園的用地，令該區生態未保育、先填平。

長春社：政府遲未定保育方案

長春社公共事務主任周藹銓則指，政府遲遲未定立保育方案，使周遭因發展誘因而展開的填塘劇增，誘使鄰近私人工地在濕地棄置建築廢料，令濕地破壞面積及個案倍增。她又指，研究團隊月前目擊三寶樹魚塘的濕地保育區，疑被區內住宅工地用作棄置建築廢料，淪為「北都違法垃圾站」。

綠色和平資深項目主任陳可淳認為，單靠政府執法，無助杜助杜絕棕地亂象。（廖雁雄攝）

綠色和平：單靠執法難杜絕棕地亂象

綠色和平資深項目主任陳可淳分析，雖然政府會在不同案發地點屢次執法，包括發出「強制執行通知書」，或列其為倒泥黑點等，但未被理會，又或相關破壞地點，在規劃署發出俗稱「滿意紙」的「完成規定事項通知書」後，鋼筋或大石等仍隨處可見。她表示，單靠部門執法，缺乏整全的保育和棕地政策，難以杜絕棕地亂象在濕地及其他生態擴散。

促「三管齊下」保育濕地

團體促請政府「三管齊下」保育濕地，包括加快落成三寶樹濕地保育公園，趕上優先展開工程並入伙的新田科技城，避免破壞濕地行為擴散，並盡快定立其餘的濕地保育公園的時間表和保育細節。

另外，團體促請政府為新田科技城重新劃界，因為該計劃填平約180公頃魚塘和受影響的生態敏感地區，令三寶樹濕地公園面積銳減。最後，團體建議各相關部門加強執法，包括增撥資源及人手作巡查和檢控，和訂立嚴謹恢復原狀的準則及罰則。