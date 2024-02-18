甯漢豪：建造業空缺料增至6000人　去年聘127名英國及內地畢業生

發展局局長甯漢豪今日（18日）發表網誌指，現時建造業約有4,000名專業人員空缺，當中包括工程師、建築師和測量師，預計數字會在未來數年增至約6,000名。她稱，由於相關專業的本地大學畢業生「供不應求」，而發展局則嘗試為業界引入海外和內地人才；並在去年從英國、內地招募127位非本地畢業生在港工作。



甯漢豪在局長隨筆提到，根據建造業議會的統計顯示，業內現時短缺約4,000名專業人員，包括工程師、建築師和測量師，而預測在未來數年會增至約6,000名。

有20多間英國及內地大學參與

她表示，發展局今年初聯同工程相關學會和商會，於英國3個地區舉辦招聘活動，一共有10間大學參與。除了海外大學，發展局亦聯同本港建築工程企業於去年第二季起，到訪內地10所大學，舉辦招聘活動，並安排從內地來港工作的年輕專業人士出席。甯漢豪指，招聘活動反應熱烈，參與企業超過40間，至今則有127位非本地畢業生獲聘到港工作。

文章又引述其士國際集團主席兼董事總經理郭海生指出，集團一直存在聘請專業畢業生的困難，去年透過局方的內地招聘計劃，聘請13位畢業生。奧雅納東亞區人力資源董事龐燕妮就表示，前線工友、專業人才均出現短缺，樂見政府加強本地培訓，並於去年放寬人才入境門檻、擴大「人才清單」涵蓋的專業，令行業受惠；現時從內地或海外聘請行業專才更容易、省時，令公司及相關工程項目有足夠人手。

甯漢豪於網誌稱，至今有127位非本地畢業生獲聘投身建造業。（資料圖片／林靄怡攝）

發展局：於本港大學聯繫 吸引年輕人入行

發展局助理秘書長（工務政策）黃志勇則強調，發展局重視培育本地專業人才，與業界致力加強培訓及招募工作，包括在本地大學舉辦招聘活動，吸引年輕人入行以解決人手不足問題。他又指，發展局的工務部門與本地大學緊密聯繫，探討改良相關專業的課程設置，以提升課程質素和本地畢業生的競爭力。