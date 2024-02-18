車牌拍賣｜ 「8459」 以20.5萬元成交全日最貴　「WK 9」13萬售出

運輸署今日（18日）再拍賣350個車牌號碼，共售出197個，另有36個以特別費用1,000元分配予申請人，總成交額達160萬元。今日成交價最高為「8459」，以20.5萬元賣出；其次是「WK 9」，成交價為13萬元。運輸署2月25日將舉行新春車牌拍賣，萬眾矚目的自訂車牌「D」將會登場，業界早前料成交價或破千萬元。



運輸署繼昨日（17日）為350個車牌號碼拍賣後，今日（18日）再舉行拍賣會，全日總成交額約160萬元。經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。

▼2023年2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



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今日售出的車牌中，除最貴的「8459」 及排第二的「WK 9」，拍賣排第三的為「FH 8888」，以8.4萬元成交。其餘售價較高的包括：5.1萬元的「GM 6」、4萬元的「RA 7」、3.9萬元的「VK 99」 等。

至於未能售出的117個車牌，大部份屬不得轉讓的特殊車牌，包括「CL 4444」、「KP 1111」、「VK 666」、「HU 1234」、「FS 888」等。

運輸署提醒，經拍賣分配的車輛登記號碼只准用於買主登記的汽車，而有關登記手續亦須於12個月內辦妥。

▼最新14個天價車牌（第12至第1位，截至2023.2.12）▼



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另外，運輸署2月25日將舉行新春車牌拍賣，屆時萬眾矚目的自訂車牌「D」將會登場，業界早前料成交價或破千萬元，另有「AA 8888」及「WE 88」等好意頭號碼，有意者切勿錯過。