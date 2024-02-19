運輸署3.13四牌照事務處推輪候系統　每日派980籌　排隊人龍不再

運輸署牌照事務處經常大排長龍，不時引起處理續牌等申請的車主及司機鼓噪。運輸署今日（29日）表示，下月13日起於九龍牌照事務處試行的駕駛執照相關櫃位服務派籌輪候系統將擴展至金鐘、沙田及觀塘的牌照事務處。



署方亦指，四間牌照事務處每個工作天上午9時及下午2時派發即日籌號，每日合共派發980個，即日籌號持有人只需掃描籌號上的二維碼或經運輸署網頁，便可得悉各牌照事務處的即時派籌及叫號情況。



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運輸署今布，下月13日起於九龍牌照事務處試行的駕駛執照相關櫃位服務派籌輪候系統將擴展至金鐘、沙田及觀塘的牌照事務處。署方指，如申請人如未有網上或電話預約，必須於現場取即日籌號才可使用櫃位服務，而四間牌照事務處每個工作天上午9時及下午2時派發即日籌號，每日合共派發980個。

署方補充，即日籌號持有人只需掃描籌號上的二維碼或經運輸署 網頁 ，便可得悉各牌照事務處的即時派籌及叫號情況。除以派發即日籌號取代現行輪候即時櫃位服務外，所有牌照事務處的駕駛執照相關服務安排維持不變，牌照事務處仍會繼續為已於網上或電話預約櫃位服務的市民提供服務。

運輸署發言人，預計推行駕駛執照相關服務派籌輪候系統後，牌照事務處的輪候環境將得到改善，而部分未能取得籌號或未有預約的市民，可經其他非櫃位方式遞交駕駛執照相關服務申請，例如網上或投遞箱。

運輸署會密切留意駕駛執照相關服務派籌輪候系統的推行情況，視乎推行後的經驗及反饋，以及稍後推出電子車輛牌照措施後市民的服務需求，考慮將派籌輪候系統擴展至車輛牌照相關服務的可行性。